Hace algunos días, Miley Cyrus y el productor Mark Ronson, junto a Sean Ono Lennon, hijo del legendario John Lennon, se unieron para lanzar el cover del tema “Happy Xmas (War is Over)”.

En una entrevista que ofreció hace algunos días Miley Cyrus, reveló que esta versión del clásico navideño del ex Beatle y Yoko Ono, la grabaron en el estudio Electric Lady de Nueva York.

“Queríamos hacer una canción de Navidad y no creo que nada habla más claro sobre lo que está pasando que ‘War Is Over’”, explicó Miley Cyrus en el programa "The Tonight Show" que conduce Jimmy Fallon.

Una semana después, Miley, Mark y Sean han estrenado el videclip del cover de la canción lanzada como sencillo a finales de octubre de 1971 por John Lennon y su esposa.

“Happy Xmas (War is Over)” figura como una canción de protesta contra la guerra de Vietnam; sin embargo, se convirtió en un himno navideño por su mensaje, por lo que ha aparecido en numerosos álbumes recopilatorios de canciones navideñas.