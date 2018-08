Descargar música GRATIS ONLINE para escuchar a tus artistas favoritos de manera legal y segura es más sencillo de lo que parece. Ya no necesitarás ingresar a plataformas populares como Spotify o YouTube, o pagar un servicio streaming para poder disfrutar de las mejores canciones con las siguientes páginas web que podrás encontrar en Google. Millones de personas en todo el mundo escuchan música durante sus actividades, de esta manera recurren a descargar música gratis online en diferentes páginas, arriesgándose de los virus que pueden afectar su PC, teléfono móvil u otro dispositivo. Por ello, te indicamos 5 páginas web donde puedes descargar música gratis online de manera segura, rápida y sin recurrir a la piratería para que puedes disfrutar de tus artistas favoritos en el lugar que te encuentres y cuántas veces quieras. Si no tienes un servicio de streaming, esto no será un problema para seguir oyendo tus mejores éxitos sin gastar un céntimo.

Actualmente, una mayoría recurre a la plataforma de Spotify; sin embargo, existen otras maneras para poder descargar música gratis online por Internet sin llegar a tener amenazas de virus en tu PC o smartphone. Los siguientes sitios web son seguros para descargar tus canciones favoritas y disfrutar de un tiempo placentero en el lugar que te encuentres.

El costo o el temor a meterse en problemas de descargar música gratis online en la red es latente e impide que miles accedan a dicha posibilidad en diversas partes del planeta. Sin embargo, existe la aplicación YouTube Music que te permite descargar tus temas preferidos sin correr mayores riesgos. Aquí todos los detalles.

El mercado se ha ampliado tanto que ahora ya no solo tienes aplicaciones como Spotify, YouTube Music, Google Play Music o Apple Music y es que hay muchos usuarios que no se han familiarizado estas apps por lo que optaron por utilizar estas páginas que con las que ahora son felices.

A continuación, existen diferentes páginas web para poder descargar música gratis online hasta de 320 kb, para poder disfrutar cuando quieras. Solo busca a tus artistas favoritos o el género que más te guste, reproduciéndolo sin problemas totalmente gratis y de manera legal.

1. Epictonic

Posibilidades para todos los gustos. (Foto: Agencias) Difusión

Epictonic es un portal web que ya tiene muchos años en Internet y es que esta página apareció en el año 1999 para ayudar a los artistas a difundir su música y hacerse conocidos aunque, por problemas financieros, esta tuvo que cerrar pero en el año 2011 tuvo un relanzamiento que lo ha dejado 'más arriba' que nunca.

La 'ventaja diferencial' que tiene esta página por encima de algunas (más allá de su legalidad), es que contiene música underground y tú también puedes colocar tus canciones siempre y cuando converses con ellos.

Por otra parte, también te da la posibilidad de configurar tus propias listas de reproducción sin necesidad de registro y de una forma sencilla e intuitiva, y puedes descargar las canciones en formato MP3 también sin contar con una suscripción. También tienes artículos especializados que los puedes leer sin cobrar.

2. Last.fm

La web ha ido evolucionando, reproduciendo lo mejor de la música actual desde YouTube. (Foto: Captura) Captura

No dudamos que hayas escuchado o visto, al menos una vez, la publicidad de Last.fm en tu dispositivo móvil; sin embargo, esta también aparece entre las páginas legales más utilizadas y con mejor programación para que puedas interactuar con las canciones que más te gustan.

Last.fm es la red social musical que ha evolucionado durante los años desde su creación y es que ahora puedes personalizar tu lista de reproducción suscribiéndote, aunque aquí viene lo más importante ya que este página tiene un catálogo único para descargar canciones gratis.

3. Live Music Archive

Cuenta con más de 175 mil canciones divididas en los diferentes catálogos que puedes encontrar en la página. (Foto: Captura) Captura

Sin duda alguna, el banco máximo de archivos utilizables y libres de Creative Commons es Internet Archive y dentro de este se encuentra también el repositorio digital de canciones libres de uso el cual se llama Live Music Archive.

Dentro de este sitio web puedes tanto escuchar tu música favorita así como también descargarlas sin necesidad de suscribirte a la página ya que esta tiene libre uso para todos los usuarios que necesiten algunas canciones que estén en su catálogo musical.

4. Soundcloud

En esta plataforma podrás encontrar música gratis de cualquier género. (Foto: Captura) Captura

Otra de las webs más conocidas para descargar canciones gratis y de manera legal, además de escucharlas, es Soundcloud, la cual te va a permitir también subirlas siempre y cuando te suscribas a su portal web.

En la mayoría de los casos, cuando son canciones propias, tienes la posibilidad de evitar la descarga y hacer que los usuarios solo puedan escuchar 30 segundos de la misma, es como un avance para que así puedan evitar la piratería de tu soundtrack.

5. Jamendo

Si has estado buscando música gratis, posiblemente te habrás topado con las Creative Commons. Esta web se nutre de ellas. (Foto: Captura) Captura

Al igual que Soundcloud, Jamendo es una de las páginas alternativas más conocidas para descargar y escuchar música gratis en MP3 y es que, desde el año 2005 (año de su creación), vienen siendo el repositorio digital de canciones que en su mayoría son independientes.

El catálogo de música que puedes encontrar en Jamendo está formado por artistas emergentes y alternativos que quieren hacer llegar su obra al público. Tienes la posibilidad de filtrar las canciones por géneros, buscar por palabras clave, etc.