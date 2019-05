Daddy Yankee, Pitbull y Natti Natasha estrenan su cover de hit de 'El General'

Pitbull, Daddy Yankee y Natti Natasha estrenaron en YouTube el video oficial de "No lo trates", su versión del recordado "No me trates de engañar" del panameño 'El General'.



El nuevo sencillo de los cantantes debutó en las plataformas digitales el pasado 26 de abril; sin embargo, no ha sido hasta ahora que se compartió el material audiovisual a través de YouTube.

El videoclip fue dirigido por el estadounidense Andrew Sandler, en él se puede ver a los cantantes haciendo gala de su talento musical en diversos escenarios. Entre ellos, un bar y una tarima donde la dominicana y el estadounidense de ascendencia cubana cantan juntos.

"Bueno, el video del tema más caliente con los más calientes ya está listo", escribió Natti Natasha en su cuenta oficial de Instagram el sábado pasado.

En tan solo un par de horas desde su publicación, el videoclip ya cuenta con más de 86,844 visualizaciones en YouTube. Además, los comentarios alientan a los artistas a seguir trabajando juntos.

Si bien es la primera vez que Natti Natasha, Daddy Yankee y Pitbull graban un tema juntos, las colaboraciones entre ellos no son nada nuevo. La dominicana y el puertorriqueño lanzaron en enero de 2017 "Otra Cosa" y en julio de 2018 "Buena vida".

Pitbull x Daddy Yankee x Natti Natasha - No Lo Trates (Official Video)

Por su parte, Pitbull grabó una canción junto a Natti Natasha y Don Omar en 2012 titulada "Tus movimientos".