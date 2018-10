La estrella mexicana Paulina Rubio estrenó el viernes el videoclip de "Suave y sutil", el nuevo sencillo de su más reciente álbum titulado "Deseo".

Tras el éxito de "Desire", Rubio apunta a conquistar con un poderoso tema pop, compuesto con Xabier San Martín, teclista de La Oreja de Van Gogh, con quien ya ha trabajado antes ("‘Ni una sola palabra").

Paulina Rubio - "Suave y sutil" VIDEO

"Me siento fuerte, guapa y guerrera" o "La princesa se aburrió del cuento, con tu permiso cambiaré el final", son algunas de las frases del tema, que podrían recordar el momento sentimental de Paulina. La rubia acaba de confirmar su separación del cantante Gerardo "Jerry" Bazúa.

"Soy una mujer con la bandera en alto por la libertad de expresar lo que sentimos. A mí no me sorprende lo que la sociedad está viviendo y esas voces de mujeres que se están levantando. Yo vengo de un matriarcado, entonces en mi familia la mujer siempre ha tenido una voz de líder. Esa es una cuestión que reafirma mi genética y arte. Tengo una parte dentro de mí que no tiene miedo a las mezclas de palabras simples y mensajes profundos. La lírica puede haber cambiado en mis canciones, pero el mensaje no. El mensaje es contundente y firme. Hay que hacer una revolución rosa", señaló hace algunas semanas Paulina Rubio a El Comercio sobre su último disco "Deseo".