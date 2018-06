La cantante y actriz estadounidense Becky G interpretó su popular tema "Sin Pijama", en el programa español El Hormiguero 3.0. Esta vez, el reggaetón que canta junto a Natti Natasha se convirtió en una balada.

Ante la ausencia de Natti Natasha, Becky G utilizó un formato musical distinto: voz, guitarra y caja/percusión.

El canal Antena 3, donde se emite "El Hormiguero 3.0", subió el clip a YouTube y en pocas horas se convirtió en todo un éxito de la plataforma, reuniendo más de 300 mil vistas.

Becky G aprovechó su visita al programa español para hablar la censura que sufrió su tema "Mayores" en Operación Triunfo.

"Siempre voy a estar orgullosa de ser mexicana y latina, pero tenemos un machismo que debemos botar totalmente, vivimos en 2018, no los tiempos de antes (…) La canción ya era número 1 en España y los fans comentaron en redes sociales: 'oh, my god! ¿cómo que cambian la letra por ser mujer?'", comentó.