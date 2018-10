Willow Sage Hart, la hija de 7 años de Pink, acaba de grabar su primer tema musical, y lo ha hecho al lado de su célebre madre. En YouTube, la estrella del pop presentó el video oficial de "A Million Dreams", su versión de la canción que fue parte de la banda sonora de "El gran showman".

El cover formará parte del álbum "The Greatest Showman – Reimagined", que tendra interpretaciones de artistas como Kelly Clarkson, Panic! At the Disco, Kesha y por supuesto, Pink.

El video de YouTube ha enternecido a los fans de la cantante, pues la muestra detrás de escenas grabando en el estudio con la pequeña.



"Crecí escuchando a 'Annie', y nadie ha hecho esto por mí, por mi corazón desde que era una niña", señaló Pink a los creadores de la película alegando que se ha convertido en la favorita de ella y su hija.

P!nk y Willow Sage Hart cantan "A Million Dreams". (Fuente: YouTube)

Cabe señalar que a las pocas horas de estar en YouTube, el video se ha reproducido más de 96 mil veces y ha obtenido cientos de comentarios positivos.