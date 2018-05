YouTube: así suena "Live It Up", la canción de Will Smith y Nicky Jam para Rusia 2018

"Live It Up" será la canción que, desde hoy y hasta el final de la fiebre Rusia 2018, usted escuchará hasta decir basta. Will Smith, Nicky Jam y Era Istrefi han sido elegidos para interpretar el que será el tema oficial del Mundial y el audio ya está disponible en YouTube.

Aunque muchos esperaban ritmos más latinos y urbanos debido a al participación del reggaetonero Nicky Jam, la canción, producida por el célebre Diplo, es más bien un reggae.

"Tenemos solo una vida, vívela, porque no se repetirá", se escucha a Nicky Jam cantando en inglés al inicio del tema que en YouTube, en apenas unas horas, ya se acerca al millón de reproducciones.

Era Istrefi, cantante albano-kosovar que en 2016 ganó notoriedad con el tema "Bonbon", toma la posta y repite las mismas líneas con una voz que recuerda a la de Rihanna.

Will Smith, finalmente, ingresa rapeando, talento que no había mostrado desde que en 2016 colaboró con los colombianos de Bomba Estéreo.

Escucha en este audio de YouTube el tema oficial de Rusia 2018:

"Live It Up", tema de Will Smith y Nicky Jam. (Fuente: YouTube)

El miércoles de esta semana, la FIFA anunció "Live It Up" como la canción que será interpretada antes de la final de Rusia 2018.

"Es un honor que me hayan pedido que actúe en el Mundial. Este evento global reúne a personas de todo el mundo para divertirse, disfrutar y experimentar la magia del deporte", dijo Will Smith según comunicado citado por la FIFA. "Queremos ver al mundo bailando".



Encuesta ¿Te gustó "Live It Up", el tema del Mundial Rusia 2018? Sí.

No. Ver Resultados VOTAR Sí. 0%

No. 0%





La aparición de grandes artistas antes de las finales mundialistas se ha convertido en parte del espectáculo. Shakira, Carlos Santana, Carlinhos Brown y Wyclef Jean, entre otros, se presentaron antes de la final del Mundial 2014 entre Argentina y Alemania en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro.

"Grabar la canción oficial de un Mundial es algo que sucede una vez en la vida. No hay muchos artistas que tengan el privilegio de decir que han sido parte esto", dijo por su parte el reggaetonero Nicky Jam. "Estoy orgulloso. Algún día les diré a mis nietos que yo fui uno de ellos".

El Mundial de Rusia se jugará de 14 de junio al 15 de julio.