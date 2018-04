Super Junior estrenó en YouTube el videoclip oficial para "Lo siento", canción titular de su disco "Replay".

Con una imagen distinta a la de las estrellas de K-Pop, los miembros de la banda surcoreana aparecen para interpretar esta colaboración con la cantante de latinpop y bachata Leslie Grace.

El tema ha sido producido por el dúo Play-N-Skillz y en YouTube ya supera los 2 millones de reproducciones en YouTube:

Video de "Lo siento" de Super Junior y Leslie Grace. (Fuente: YouTube)

"Lo siento" contiene letras en coreano, inglés y español y combina de forma efectiva el K-Pop con sonidos latinos y tropicales, acompañado de un clip cargado de colores intensos, acorde al cambio de temporada en Corea del Sur.

La mañana del 12 de abril, Super Junior también liberó "Replay", el cual incluye el track "Lo siento", con letras de Leslie Grace y Heechul y Eunhyuk en el rap. En la versión en coreano incluye en el lugar de la voz femenina a las vocalistas del cuarteto K-Pop KARD.

Tracklist del disco:

1. Lo Siento by Super Junior, Leslie Grace & Play-N-Skillz

2. Black Suit

3. Scene Stealer

4. Me & U

5. 비처럼 가지마요 (One More Chance)

6. Good Day for a Good Day

7. Runaway

8. Super Duper

9. The Lucky Ones

10. 예뻐 보여 (Girlfriend)

11. 안아줄게 (Hug)

12. Spin Up!

13. 시간 차 (Too Late)

14. I Do (두 번째 고백)

15. Lo Siento (Ft. KARD)