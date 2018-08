Taylor Swift se quebró durante un show de Tampa, Estados Unidos, al recordar su victoria en un juicio que le interpuso por acoso sexual al DJ David Mueller hace exactamente un año. El momento fue compartido en YouTube por los asistentes al concierto.

Antes de interpretar "Long Live", una canción escrita en homenaje a sus fans, la artista explicó lo importante que fue para ella el respaldo de su público y el hecho de que no hayan dudado de su testimonio.

"Siento pena por todo aquel al que nunca le han creído porque no sé qué rumbo habría tomado mi vida si nadie me hubiera creído cuando conté lo que me había pasado", manifestó Taylor Swift, como se aprecia en esta grabación de YouTube:

EN VIDEO: Taylor Swift habla del juicio por acoso sexual en Tampa. (Fuente: YouTube)

Solo quería decir que todavía tenemos que avanzar tanto, tanto, tanto y estoy agradecida de que estuvieran ahí en ese momento tan horrible de mi vida", añadió la cantante.

Hace un año, ocho miembros del jurado en Denver fallaron a favor de Taylor Swift en un caso de agresión sexual.

El proceso judicial comenzó en septiembre de 2015, cuando el DJ demandó a la cantante por haber provocado su despido dos días después del concierto que ofreció la joven el 2 de junio de 2013 en el Pepsi Center de Denver. Además, le reclamó 3 millones de dólares en concepto de indeminzación y pérdida de ingresos.

Tras el concierto, la cantante se había quejado a su entorno de la agresión sufrida (el DJ le tocó el trasero en el backstage), pero no presentó ninguna denuncia. Sus representantes decidieron informar a los jefes de Mueller, que lo despidieron dos días después de la radio en la que trabajaba. Ante la demanda del DJ, Swift contraatacó y en octubre de 2015 le denunció por agresión sexual.

Al ganar el juicio, la cantante pidió como reparación simbólica un dólar. Es por ello que en el show en Tampa, ante la emoción de Taylor Swift, sus seguidores mostraron su apoyo sosteniendo un billete de esta denominación en la mano.