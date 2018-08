Vaya regalo de cumpleaños se llevó Thalía el domingo 26 de agosto. El éxito "No me acuerdo", que interpreta con la puertorriqueña Natti Natasha, superó las 300 millones de reproducciones en YouTube.

Si bien la cantante y actriz nacida en México esperaba pasar esta cifra el lunes 27, todo se adelantó y ella no dudó en festejarlo con un post en Instagram Stories.

Esto publicó Thalía en Instagram Stories. Difusión

El video fue subido el 1 de junio pasado y rápidamente se hizo tendencia en redes sociales. Se trata de lo que muchos consideran una incursión exitosa de la mexicana en el género musical urbano o reggaetón.

Cabe indicar que Thalía ha ido empujando a sus fans a darle mayor cantidad de reproducciones con emotivos mensajes publicados en Instagram, Twitter y Facebook.

La esposa de Tommy Motola pasó "el mejor de los cumpleaños" el domingo junto a el magnate de la música y a sus dos hijos.

Como se recuerda, ella reveló haber recibido desde México una piñata con su apariencia. La travesía del objeto se inició a mediados de semana en Tamaulipas, México.

En Instagram Thalía publicó algunas fotografías de la celebración de sus 47 años de edad.

Una publicación compartida por Thalia (@thalia) el 26 de Ago de 2018 a las 12:23 PDT

En "No me acuerdo", Thalía y Natti Natasha se desplazan por lugares como la habitación de una casa o una discoteca. Siempre cantándole a un supuesto viejo amor del que no desean recordar más.

La grabación cumplirá este 1 de setpiembre tres meses de subido a YouTube.