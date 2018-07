Twice contagia energía veraniega en "Dance the Night Away" | VIDEO

Twice lanzó "Dance the Night Away", esperado videoclip de su primer tema para el verano surcoreano, como parte de "Summer Nights", segundo álbum especial de las estrellas del K-pop.

El nuevo video de Twice acompaña al track de animado ritmo con alegre y jovial energía que contagia la vibra de la calurosa temporada en su país, escrita por el artista y reconocido compositor Wheesung.

"Summer Nights", el disco especial de Twice, presenta tres nuevas canciones, entre las que también están "Chillax" y "Shot Thru the Heart", esta última escrita por las miembros Sana, Momo y Mina.

Twice incluye además en el tracklist canciones de su EP previo, "What is Love?", como "Sweet Talker", "Dejavu" y su hit titular. Puedes oír un adelanto del disco también a través de YouTube.