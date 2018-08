Ximena Sariñana está de vuelta. Tras un breve receso por el nacimiento de su hija, la artista mexicana estrenó en YouTube "¿Qué tiene?", una canción con la que busca que sus seguidores se acepten tal y como son, se diviertan y disfruten el ahora, así como ella lo hace en su vida diaria.

"La música es una carrera donde uno puede hacer muchísimas cosas y a mí me faltan un montón", explicó Ximena Sariñana sobre el lanzamiento de su próximo álbum. Y es que la cantante considera que con su nuevo material marca una nueva etapa en su carrera.

"Esta primera canción refleja cómo me di la oportunidad de ser en mi totalidad, como mujer, como compositora, como artista, me acepté tal cual. Muchas veces la gente espera que te quedes haciendo el mismo tipo de sonido y eso nunca ha pasado en mi música, brinco de lado a lado haciendo lo que me gusta", señaló Ximena Sariñana en un comunicado sobre el debut del single en YouTube:

EN VIDEO: "¿Qué tiene?", lo nuevo de Ximena Sariñana. (Fuente: YouTube)