YouTube: Zayn Malik estrena impresionante video para "Let Me"

Zayn Malik está de regreso. Luego de terminar su romance con la modelo Gigi Hadid, el ex One Direction vive una historia de amor aún más intensa en el video oficial de "Let Me", ya disponible en YouTube.

Personajes del bajo mundo que intercambian portafolios, yates y trajes elegantes delinean la producción que le da continuidad a "Dusk Till Dawn", video que arrancó la saga del británico y que contaba con la participación de Sia.

En esta nueva entrega en YouTube, Zayn Malik buscará rescatar a su pareja y entrará en un duelo, con la historia finalizando en un "Continuará".

Videoclip de "Let Me" de Zayn Malik. (Fuente: YouTube)

Para este video, Zayn Malik trabajó con José Padilha, director de la serie "Narcos"; y con Steven Bauer, de "Caracortada", en el papel antagónico.

"Let Me" es el segundo disco de Zayn Malik.

El material es descrito por el artista como la "culminación de sus experiencias e inspiraciones de los últimos dos años", después de su debut "Mind of Mine".

Producido con MYKL, dúo británico con el que trabajó en su exitoso tema "Pillowtalk", el disco fue grabado en el legendario Electric Lady Studios de Nueva York.