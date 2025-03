“No tengo miedo, Me gusta aprender, experimentar y salir de mi zona de confort. No soy de las artistas que se conforma con los éxitos del pasado, siempre estoy haciendo cosas nuevas con todo tipo de género y con artistas de diferentes edades. He cantado ópera con Andrea Bocelli, imagínate, para mí fue un honor”, así define la cantante mexicana Yuri su nuevo reto en la industria musical: Un EP de música regional mexicana, donde colabora con un selecto -y variado- grupo de artistas del género.

Con más de 46 años de trayectoria, la artista mexicana Yuri ha paseado su talento por diversos géneros, pero ella se considera una “popera de corazón”; sin embargo, no teme experimentar y más aún en un género que viene cobrando fuerza a nivel internacional. Asimismo, se encuentra inmersa en su gira “Icónica”, con la que promete visitar Perú muy pronto.

En entrevista con El Comercio, Yuri revela detalles sobre su nuevo EP titulado “Yuri y sus amigos del regional mexicano”, donde incluye una colaboración con Ángela Aguilar y el último trabajo que grabó Paquita la del Barrio antes de su muerte. Además, cuenta la verdad tras su presunto anuncio de retiro de la música, hecho que fue muy comentado a finales del 2024 y que ella ha decidido aclarar.

Sobre su nuevo disco “Yuri y sus amigos del regional mexicano”

Sobre su nuevo EP, Yuri aseguró que el proyecto nació hace dos años, tras un homenaje que le hicieron en México por sus 46 años de trayectoria artística. En aquella oportunidad, grabó con el Grupo Firme y Carin León y los temas fueron bien recibidos por sus fans, hecho que despertó el interés de su disquera de hacer un trabajo con el género regional mexicano.

“Yo soy popera, me encanta la música mexicana, pero hay que tener mucho respeto para meterse a ese género… Para mí ha sido un honor cantar con tanta gente tan importante y conocer ese mundo un poquito más, el mundo del regional mexicano, el público del regional mexicano, que es un público ‘padre’, bonito, fuerte, un público celoso de su gente”, dijo Yuri.

La cantante mexicana Yuri estrenó su nuevo EP "Yuri y sus amigos del regional mexicano". (Foto: Sony Music)

“Yo le doy gracias a Dios todos los días y a la compañía disquera, porque ni aun los cantantes de regional mexicano tienen un disco EP, son pocos. Son pocos artistas y mujeres, sobre todo, que tienen un EP como el mío. La única que hacía eso en su época fue Jenny Rivera. Yo me acuerdo de que ella sacaba discos. Obviamente, lo digo con mucho cariño y respeto, si Jenny Rivera estuviera viva, no me meto a esto, porque ella era brava, ella era brava y la verdad, tenerla ahí al lado, no, no era tan fácil. Ella sigue siendo la reina”, agregó.

En esta producción, Yuri está acompañada de intérpretes icónicos del regional mexicano como Grupo Firme, Ángela Aguilar, Carin León, Víctor García, Luis Angel “El Flaco” y Edwin Luna. Por si fuera poco, el EP “Yuri y sus amigos del regional mexicano” también incluye la última colaboración que grabó Paquita la del Barrio.

Trabajar con Paquita la del Barrio

“Nunca me imaginé que iba a ser la última en grabar con ella”, recuerda Yuri al ser consultada por ‘Cheque en blanco’, tema que forma parte de su EP y que significa la última colaboración que grabó Paquita la del Barrio antes de su muerte el pasado 17 de febrero de 2025.

“¡Que honor! Obviamente hay tristeza porque este tipo de personajes son los que uno no quiere que se vayan, pero Paquita nos enseñó a todas ‘chinchín’ la que se raje… Que privilegio haberla conocido y haber cantado con ella… Tuve el privilegio que cuando grabamos el video musical, ella ya estaba mal de salud, pero nos dio dos horas y no se rajó, dio todo hasta el final”, reconoció la artista mexicana.

En esa misma oportunidad, Yuri recuerda que le pidió a Paquita la del Barrio grabar un video aparte, ella sola, interpretando el tema. Esto con el fin de hacer un dueto virtual en los shows. “Ella me dio un gran regalo, grabó para mí y ahora este tesoro lo comparto en mis shows, voy a poder cantar con ella a través de la tecnología”, dijo con notable emoción la cantante.

Yuri puede cantar a dúo con Paquita la del Barrio gracias a un video que grabó antes de su muerte. (Foto: Captura de video)

¿Qué opina Yuri sobre Ángela Aguilar?

Entre los éxitos que Yuri trae al fresco en este nuevo EP está el clásico “La maldita primavera”, donde no solo le da un toque de regional mexicano, sino que colabora con Ángela Aguilar, a quien considera “una de las cantantes jóvenes más importantes de la música regional mexicana”.

“Está creciendo muchísimo, aunque a la gente no le guste, aunque sea una niña polémica, aunque le digan lo que le digan. Yo no soy juez, no me interesa su vida personal, yo soy una mujer cristiana y lo que menos hacemos es meternos en la vida de los demás”, dijo Yuri sobre la joven intérprete, quien en los últimos meses se ha visto envuelta en la polémica por su relación con Christian Nodal.

Yuri colabora con Ángela Aguilar en la nueva versión de su clásico "La maldita primavera". (Foto: Sony Music)

“Es una estrella a su corta edad. Y aparte de la dinastía, de la familia que ella viene, que son de puros artistas famosos, de pura gente que ha dejado huella en la música mexicana, son como los Fernández, ¿no? Lo que me importa es cantar con ella y que es una de las más importantes del género”, agregó.

¿Yuri se retira de la música?

A finales del 2024, Yuri ofreció una entrevista en la que habló sobre su futuro en la música y deslizó un mensaje que preocupó a sus seguidores, pues hablaba sobre su retiro luego de más de cuatro décadas ligada al arte. Al respecto, la cantante decidió aclarar lo sucedido y aseguró que “hay Yuri para rato”.

“Qué bueno que me haces esa pregunta. Se malentendió, la editaron (la entrevista) y no la pusieron entera. Lo que yo estaba diciendo es que sí estaba pasando momentos fuertes y emocionales con ‘Icónica’ (su gira), porque era volver al pasado y estaba muy estresada por el show… Yo dije: ‘este es uno de los últimos, no el último’, porque como yo soy la productora, me canso”, aclaró Yuri.

“¿Cómo me voy a retirar? Si estoy ahorita con ‘Icónica’ (su gira), con el EP, y pronto haré un reality en El canal de las Estrellas con Mijares, Lucero, Emanuel, puros compañeros ochenteros… Pues de mensa digo que me retiro, así que no, no me retiro”, añadió en su mensaje, dejando en claro que no se alejará de la música, pero si bajará las revoluciones en sus shows.

Cabe señalar que Yuri se encuentra inmersa en su gira “Icónica Tour” por diversos escenarios de México. Eso sí, no descarta llegar a Perú con su espectáculo, al cual le ha dedicado mucho entusiasmo. “Por supuesto que tengo que ir a Perú a llevar ‘Icónica’. Es un show muy atractivo, un show muy bonito. Nunca pensé rebasar mis propias expectativas”, dijo sobre su espectáculo.

