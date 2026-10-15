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Zayn Malik la noche del 14 de octubre del 2026, en Lima. El exmiembro de One Direction tiene su propia fanaticada.
Zayn Malik la noche del 14 de octubre del 2026, en Lima. El exmiembro de One Direction tiene su propia fanaticada.
/ Leonardo Ledesma Watson
Por Leonardo Ledesma Watson

Zayn Malik apareció en el escenario de Costa 21 con una casaca de cuero y la tranquilidad de quien conoce perfectamente su oficio. A su alrededor, coristas, una guitarrista y un baterista completaban una formación que no parecía interesada en disputar el protagonismo al cantante. Delante, unas seis mil personas, mayoritariamente mujeres, recibían al británico con una efusividad que contrastaba con su serenidad. La escena guardaba una paradoja en sí misma: mientras el público parecía dispuesto a entregar todas sus emociones de una sola vez, Malik administraba las suyas con una cautela casi elegante.

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