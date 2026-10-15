Zayn Malik apareció en el escenario de Costa 21 con una casaca de cuero y la tranquilidad de quien conoce perfectamente su oficio. A su alrededor, coristas, una guitarrista y un baterista completaban una formación que no parecía interesada en disputar el protagonismo al cantante. Delante, unas seis mil personas, mayoritariamente mujeres, recibían al británico con una efusividad que contrastaba con su serenidad. La escena guardaba una paradoja en sí misma: mientras el público parecía dispuesto a entregar todas sus emociones de una sola vez, Malik administraba las suyas con una cautela casi elegante.

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No hubo una entrada particularmente aparatosa ni una necesidad de convertir cada movimiento en un acontecimiento. La noche del miércoles, el cantante de 33 años ofreció un concierto de impecable factura, sostenido por la interpretación musical antes que por la espectacularidad. Su presencia era firme, aunque reservada; su voz, expresiva sin necesidad de recurrir permanentemente al virtuosismo. Y su actitud, la de un músico maduro que ha comprendido que no siempre hace falta llenar todos los espacios para mantener la atención de una multitud.

Las canciones avanzaban con pocas interrupciones. Apenas terminaba una, la siguiente comenzaba a insinuarse entre los instrumentos, sin largos discursos ni ceremonias de transición. Esa continuidad otorgaba al espectáculo una cadencia particular, como si Malik prefiriera construir una atmósfera antes que acumular momentos diseñados para circular posteriormente en las redes sociales. Había emoción, desde luego, pero estaba contenida dentro de una estructura cuidadosamente trabajada.

Las canciones y sus distintas respiraciones

El repertorio de “The KONNAKOL Tour” permite apreciar las diferentes sensibilidades que conviven en la música de Malik. “Nusrat”, vinculada a su exploración de las raíces musicales del sur de Asia, convive con piezas como “sHe”, de una sensualidad más próxima al R&B, y “Birds on a Cloud”, que exhibe una escritura de carácter introspectivo. “What I Am”, por su parte, ofrece una aproximación más orgánica y vulnerable, mientras que “Alienated” desarrolla una atmósfera melancólica que parece encontrar su mejor expresión en los matices de la voz.

Lo interesante de estas composiciones es que no resultan intercambiables. Incluso para alguien que no conoce exhaustivamente la discografía del británico, cada una posee una personalidad reconocible. Hay diferencias en el pulso, en los arreglos, en la manera de abordar las melodías y en la intensidad emocional. Algunas canciones parecen construidas para envolver al oyente; otras, para conducirlo hacia una tensión que finalmente encuentra su resolución en el estribillo.

En directo, la presencia de la guitarrista, el baterista y las coristas aportaba una textura particularmente atractiva. La guitarra introducía una dimensión física en canciones que, por su naturaleza, podrían descansar excesivamente en la producción de estudio. La batería sostenía los cambios de intensidad, mientras las voces de acompañamiento ampliaban las posibilidades armónicas sin restarle protagonismo al cantante.

"Había emoción, desde luego, pero estaba contenida dentro de una estructura cuidadosamente trabajada."

Malik demostraba, además, un manejo inteligente de sus recursos vocales. Su timbre conserva esa cualidad aterciopelada que lo distingue desde sus primeras grabaciones, pero también una capacidad para alcanzar registros agudos sin convertirlos necesariamente en una exhibición atlética. No parecía interesado en demostrar cuánto podía cantar, sino en encontrar la manera adecuada de hacerlo.

El otro concierto

Frente al escenario, la música adquiría una dimensión completamente distinta. En una multitud predominantemente femenina convivían generaciones de seguidoras que habían llegado a Malik por caminos diferentes. Algunas lo conocieron durante su adolescencia; otras descubrieron su carrera solista y encontraron en sus canciones una sensibilidad menos estridente que la de buena parte del pop contemporáneo.

Desde la explanada, el espectáculo podía leerse también en pequeñas escenas colectivas. Las pantallas de los teléfonos se elevaban para conservar unos segundos de una noche largamente esperada. Había brazos extendidos hacia el escenario, rostros iluminados por los dispositivos y voces que se sumaban a las melodías hasta formar una segunda interpretación, mucho menos precisa que la del cantante, pero acaso más apasionada.

Es posible imaginar la intimidad de una balada como “iT’s YoU” trasladada a ese paisaje: una muchacha que deja de grabar para escuchar, dos amigas que se buscan con la mirada al reconocer los primeros acordes, alguien que canta con los ojos cerrados mientras a su alrededor continúa el movimiento de la multitud. Son las pequeñas ceremonias del público pop, esa manera de convertir una canción compartida por millones de personas en una experiencia aparentemente privada.

Con “PILLOWTALK”, el gran éxito de su debut solista, el contraste es de otra naturaleza. Su pulso sensual, sus cambios de intensidad y un estribillo concebido para imponerse sobre la instrumentación ofrecen un terreno propicio para el canto colectivo. Allí la emoción deja de ser introspectiva y se convierte en celebración. La canción pertenece a una época distinta de Malik, pero conserva la eficacia de aquellas composiciones que encuentran una nueva vida cada vez que son interpretadas ante una multitud.

Otras piezas, como “Concrete Kisses”, “Gates of Hell” o “Dreamin”, revelan a un compositor interesado en las zonas menos evidentes del pop. Sus melodías no siempre persiguen el impacto inmediato y sus arreglos encuentran espacio para cierta aspereza emocional. El resultado es un repertorio que exige algo más que entusiasmo: también invita a escuchar.

Mi zayn Malik siempre serás de Perú !! Te amo aunque haya venido solo para el show y ya te estés yendo 😭😭 https://t.co/ttCEpdZZQz — Espíritu libre 🌴 (@_ovejablanca) October 15, 2026

Y quizá allí aparezca una de las cualidades más interesantes de la noche. Aunque buena parte de la audiencia parecía conocer cada canción, el concierto también resultaba accesible para quienes llegaban sin esa familiaridad. No era necesario reconocer todos los títulos para advertir las diferencias entre una pieza y otra, ni para apreciar la solvencia de los músicos sobre el escenario.

Un espectáculo sin demasiados artificios

En una época en la que los conciertos de grandes estrellas parecen competir por el tamaño de sus pantallas, la complejidad de sus coreografías y la cantidad de estímulos simultáneos, la propuesta de Malik resultó relativamente austera. Su puesta en escena no carecía de producción, pero evitaba el exceso. Los músicos ocupaban un lugar reconocible y el cantante se desplazaba dentro de una estructura que privilegiaba la continuidad de las interpretaciones.

Esa decisión podía resultar desconcertante para quien esperara una demostración permanente de carisma. Malik no pertenece a la escuela de los artistas que conversan durante varios minutos con el público, improvisan complicidades o interrumpen las canciones para recordarles a sus seguidores cuánto los quieren. Su relación con la multitud parece funcionar mediante una economía distinta. Dice menos, canta más y deja que la música establezca buena parte de los vínculos.

No se trata de una ausencia de personalidad. Por el contrario, esa reserva parece haberse convertido en uno de sus rasgos distintivos. Hay artistas cuya presencia se construye a partir de la exuberancia; la de Malik depende de una combinación de concentración, seguridad y cierta distancia que no necesariamente implica frialdad.

El recorrido musical de la gira también incluye canciones como “Take Turns”, “Fatal”, “Used to the Blues” y “Die For Me”, que permiten reconocer la amplitud de una propuesta interesada en combinar distintas tradiciones del pop, el soul y el R&B. En ellas, el cantante encuentra oportunidades para explorar registros emocionales diversos, desde una sensualidad relativamente directa hasta una vulnerabilidad que evita convertirse en sentimentalismo.

A lo largo de la presentación, esa variedad fue uno de los elementos que impidieron que el espectáculo se volviera monótono. Las canciones tenían suficiente carácter para sostener el interés sin depender de grandes pausas ni de intervenciones escénicas adicionales. Malik parecía confiar en el repertorio y en la capacidad de su banda para mantenerlo vivo.

La serenidad de los 33 años

Hay una historia de celebridad precoz detrás de Zayn Malik, aunque no hace falta regresar constantemente a ella para comprender lo que sucede sobre el escenario. Su paso por One Direction y su salida del grupo en 2015 explican parte de su notoriedad, pero dicen bastante menos sobre el músico que se presentó el miércoles en Lima.

Desde “Mind of Mine” (2016) hasta “Konnakol” (2026), su discografía ha seguido un recorrido que no siempre ha buscado la aprobación inmediata del mercado. Malik ha privilegiado una sensibilidad personal, a veces introspectiva, que encuentra en el R&B y el soul algunos de sus principales referentes. Esa evolución no ha estado exenta de irregularidades, pero permite reconocer una voluntad artística sostenida.

A los 33 años, el cantante parece haber encontrado una relación más serena con su propia figura pública. No necesita actuar como el adolescente que fue ni exagerar las características del artista adulto en el que se ha convertido. Su madurez se manifiesta en cuestiones más concretas: la manera de administrar los silencios, la precisión de las interpretaciones, la confianza depositada en los músicos y la ausencia de gestos innecesarios.

La noche limeña fue la última escala de su recorrido sudamericano, después de Santiago, Buenos Aires y São Paulo. Para sus seguidores peruanos, significó el encuentro con un artista al que muchos habían acompañado durante buena parte de sus vidas. Para Malik, una nueva demostración de que su carrera puede sostenerse sobre una identidad musical propia.

Al terminar el concierto quedaba, sobre todo, la impresión de haber asistido a un espectáculo bien construido. No uno revolucionario ni particularmente extravagante, sino algo que en la industria del entretenimiento también merece reconocimiento: una presentación seria, emotiva, musicalmente consistente y ejecutada con oficio.

En Costa 21, mientras miles de voces se esforzaban por alcanzar a un cantante que parecía mantenerse siempre un poco por encima del tumulto, Zayn Malik ofreció una curiosa lección sobre la fama. A veces, la mejor manera de conservar el magnetismo consiste en no intentar demostrarlo a cada instante.

Vestido con su casaca de cuero, rodeado de músicos y sin mayores excesos, el británico dejó que las canciones hablaran por él. Y seis mil personas parecieron encontrar en esa discreción motivos suficientes para hacer todo el ruido que él no necesitaba.