Zayn Malik, exintegrante de One Direction, canceló su concierto del viernes 28 de marzo en el Palacio de los Deportes, en Ciudad de México, debido a una severa intoxicación estomacal que afectó tanto a él como a su equipo de trabajo.

Aunque el artista logró realizar las dos primeras fechas, 25 y 27, en el mismo recinto, su estado de salud le impidió continuar con la última presentación.

“Tanto mi equipo como yo sufrimos una fuerte intoxicación alimentaria, no es una broma, aún estamos recuperándonos” , escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Zayn Malik cancela concierto en México por intoxicación alimentaria durante su gira Stairway to the Sky | Foto: Instagram

Zayn Malik sobre la cancelación de su concierto

Horas antes del evento, el cantante publicó un mensaje en su cuenta de Instagram donde lamentó no poder cantarle a sus fanáticos.

“Me parte el corazón decir que no podré presentarme esta noche en la Ciudad de México. He estado realmente enfermo desde esta mañana y, a pesar de intentar todo para seguir adelante, mi cuerpo simplemente no me lo permite”.

Además, agradeció el apoyo de sus seguidores y aseguró que lamenta profundamente no poder compartir el momento con ellos.

“El amor y la energía que siempre siento de mis fans significan el mundo para mí, y me duele profundamente perderme este momento con ustedes. Gracias por su comprensión y, por favor, sepan que les envío todo mi amor a cada uno de ustedes”.

Zayn Malik confirmó la suspensión de su concierto en México | Foto: Instagram

¿Cómo se harán los reembolsos por la cancelación?

Ocesa, la empresa organizadora del evento en México, confirmó que se reembolsará el dinero a los asistentes afectados:

Los boletos adquiridos de manera digital serán reembolsados automáticamente.

Quienes compraron sus entradas en puntos de venta físicos de Ticketmaster podrán solicitar su devolución a partir del jueves 3 de abril.

¿Se reprogramará el concierto de Zayn Malik en México?

Hasta el momento, ni el cantante ni Ocesa han anunciado si la fecha cancelada será reprogramada. La prioridad es la recuperación del artista, quien aseguró que mantendrá informados a sus seguidores sobre su estado de salud y futuros conciertos.