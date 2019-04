Ziggy Marley: "La gente debería ser capaz de poder conseguir marihuana de manera legal" | ENTREVISTA

Con un cálido –y muy fiel a su estilo de promover el amor y la paz– "Hola, bien, bien… Todo bien", respondió la llamada Ziggy Marley. Y en español, vale recalcar. El músico jamaiquino de 50 años, ganador del Grammy e hijo del mítico intérprete de "Could You Be Loved" (1980) ofrecerá un concierto en Lima este miércoles 3 de abril como parte del Reggae Sessions Festival. El Comercio conversó con el artista acerca del legado de su padre en la industria musical, su mensaje positivo en tiempos batallas políticas como las de la actualidad y el significado detrás de su apodo, 'Ziggy'.

Esta no es la primera vez que ofrecerás un concierto en Lima, Perú.

Será una oportunidad para unirnos, despertarnos y disfrutar de la tierra.

Existen diferentes historias relacionadas al origen de tu nombre/apodo Ziggy. Incluso se habló de David Bowie. ¿Cuál es la verdadera?

Fue un apodo que mi padre [Bob Marley] me puso. Significa 'little spliff' –que hace referencia a un cigarro de marihuana, es decir 'pequeño cigarro de marihuana' [risas].

El reggae es un género que sigue presente en la actualidad. Incluso, hoy en día se ha fusionado con ritmos latinos como el reggaetón. A fines del año pasado, el reggae se declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad al reggae de Jamaica. ¿Qué significa esto para ti?

La música es un arte y una forma de expresión. El reggae es como cualquier arte de alto nivel que es respetado y amado donde sea. Uno debe de respetar esta música y tratarla como el tipo de arte que es.

En tu último disco, "Rebellion Rises", dices que visualizas la música como una expresión abierta de amor, a pesar del clima político que existe en la actualidad. ¿Cómo esta "rebelión" funciona para ti?

Es una rebelión con la finalidad de que la gente se reúna. Eso es realmente lo que se trata. Los problemas políticos pueden ser intentar de enfrentarnos a otros, pero la idea es que nosotros luchemos contra eso. Tenemos que proteger y no destruir. Es triste que hoy no tengamos mucha música con ese tipo de mensaje.

Recientemente, dijiste que la inspiración detrás del álbum fue que "te sentías un poco frustrado con la humanidad en este momento, pero que tienes toda la energía para poder hacer algo respecto. ¿De qué forma tus letras pueden incitar al cambio? Es como si nuestra sociedad estuviera retrocediendo en vez de progresar.

​No se trata tanto de eso. Eso es algo que yo nunca podré saber. Esa es la razón por la cual hago música y el motivo por el cual hablo contigo en estos momentos. Para difundir un mensaje positivo y tratar de cambiar el mundo. Tenemos que apoyarnos entre nosotros. De eso se trata todo esto. Si uno se cae, tenemos que levantarnos. Esto no se trata de rendirnos.

El cannabis medicinal son dos elementos que continúan siendo temas de discusión. Se habla mucho sobre su futuro ¿Cuál es su posición en este caso?

Hablas sobre la marihuana, ¿verdad?



Sí, hablo de eso.

Bueno ... Yo quiero que la gente pueda ser libre, uno mismo. Me gustaría que la gente estuviera más educada en el tema. Si el uso de la marihuana les permite vivir y seguir con su vida, la gente debería ser capaz de poder conseguirla [de manera legal].

Tienes más de 30 años en la industria musical. Aparte del amor, ¿cuáles son los temas que sientes la necesidad de incluir en tus próximas canciones?

Depende del momento en el que me encuentre, la verdad es que no pienso mucho en eso. Es algo que, simplemente, se encuentra en mi subconsciente. La vida es así, yo escribo o canto de lo que me emociona escribir. Me gusta escribir como me gustaría que sea el mundo o como lo veo en mis canciones.

En tu carrera también colaboraste con artistas que tenían otros estilos de música como Cody Simpson (una estrella del pop australiana). ¿Cuáles son los aspectos en los que te fijas antes de trabajar musicalmente con ellos?

​No me gusta juzgar o buscar algo en específico. Así que simplemente me fijo en que sean fieles a si mismos, eso es lo único que me interesa.

Tu padre abrió el camino para muchos otros artistas. ¿Cómo enfrentas la responsabilidad de continuar llevando el apellido (Marley) en esta industria? ¿Alguna vez te has sentido presionado por eso?

No, no diría que sentí presión. No sigo estilo de vida, no lo hago. Yo solo me enfoco en trabajar y en enviar un buen mensaje. Naturalmente, mi apellido llama la atención pero así es la vida.