Tenía solo 19 años cuando formó en su natal Córdoba, Argentina, el dúo que le confirió una importante popularidad. Se llamaba Salvapantallas y lo componían Santi Celli y ella, Zoe Gotusso. Lanzaron un solo disco, “SMS”, en el 2018, que contó con la colaboración de Jorge Drexler y les permitió ser nominados a los Premios Gardel. Pero poco tiempo después Celli y Gotusso decidieron emprender proyectos por separado, distanciándose en buenos términos.

Y así fue como empezó la carrera solista de esta artista de 25 años que en el 2020 presentó su álbum “Mi primer día triste”, un conjunto de canciones de pop intimista, con letras de dulce melancolía, que la encumbran como una de las figuras más prometedoras de la música argentina contemporánea. De hecho, ese disco consiguió que Gotusso sea nuevamente nominada a los Gardel, en dos categorías, ganando en la de Mejor Álbum Pop.

Antes de su presentación en Lima del próximo domingo 10 de julio, Gotusso se dio un tiempo para conversar con El Comercio.

–¿Los buenos comentarios a tu disco debut te provocan la típica presión del segundo álbum? ¿Sientes algo así?

Sí y no. Sí lo siento porque soy humana y, para serte sincera, me ha sorprendido todo lo que he podido alcanzar con un primer álbum, con un debut solista. Entonces creo que me he puesto mi propia vara alta, mi propia exigencia. Y el tener resultados hace que mi vara personal crezca. También tengo ese otro lado en que siempre sigo mi intuición y hago bastante lo que quiero; de hecho, hace un año y medio que no saco música. Pero confío mucho en las canciones, confío mucho en mí, así que desde ese lado te diría que no tengo presiones, pero la presión es inevitable. Y está bueno saber trabajar bajo presión.

–¿Y qué opinas de los artistas que, siguiendo la tendencia del streaming, están optando más por el lanzamiento de sencillos en lugar de álbumes completos?

Bueno, yo los admiro porque no sé cómo van tan rápido. Hacen una canción y a los 15 días ya está para subirse en Spotify. Yo creo que son formas de trabajo. Yo también podría sacar singles, no me peleo con la manera del consumo. Es más, me parece que hay que estar adelantado y entender lo que está pasando en el mundo, entender cómo es la forma en que los jóvenes consumen música, si es que quiero llegar a ellos. A lo que voy es que si bien yo podría cortar singles, lo que importa es que cuando se haga el disco, se lo haga como un todo, entero. Meterme en el estudio y abocarme a eso uno, dos, tres meses, lo que me lleve. Quizá me haces la misma pregunta en otro momento mi salida de canciones vaya a ser distinta. Pero hoy no. Hoy me gusta hacer discos y croe que me va a gustar siempre hacer discos. Solo que siempre hay que tener un poco de apertura a cómo está siendo el consumo. El disco anterior lo hice como un disco completo, pero después corté “Ganas”, corté “Cuarto creciente”. El tema es que yo me sumerjo entera a hacer discos, eso es lo que me importa.

–¿Tu carrera solista descarta de plano una posible reunión de Salvapantallas? ¿O es algo que no podrías asegurar?

No, no sé ni siquiera qué va a pasar mañana. Nunca cerraría ninguna puerta. Desde que dejé ese proyecto lo sé. Lo que sí te puedo decir es que estoy en un camino que va a ser para siempre. Podría cambiar de proyecto o cambiar de profesión, porque me divierte cambiar; pero a pesar de que salga de este lugar, siempre creo que voy a volver a este proyecto. Me gusta mucho ser yo, me gusta mucho ser Zoe y sacar canciones. Porque creo que mi proyecto al final es un reflejo de quién soy yo. Y como me siento cómoda en mis zapatos, no tendría hoy por qué moverme del proyecto. Pero bueno, quizá mañana la curiosidad u otra cosa nueva me seduzca y me saque.

–Ahora que estamos cerca de recibirte en Lima, ¿cómo describirías tus presentaciones en vivo?

Yo diría que mis presentaciones en vivo son calmas, pero eso no significa que no haya una alta energía. Y que más allá de la música y más allá de entrar en detalles, se genera una participación entre el público y yo. Creo que eso es lo más importante de los conciertos. Se genera como una calma, una humanidad, pero con una energía tan alta que lo compartimos todos los que estamos allí. Yo creo que mis conciertos son muy amorosos y hay mucha ternura.

–¿Cuál va a ser el repertorio, quiénes te acompañan? ¿El sonido se apega mucho al de estudio o es muy diferente?

No se va a parecer a la versión del estudio. Me gusta cambiar, voy a ir cambiando. En lo personal, cuando voy a un lugar por primera vez me gusta ir desnuda. Es decir, ir con pocos recursos. Voy a ir con un guitarrista, y eso hace que muestre las canciones desde la desnudez, desde el despojo. Hago eso porque así me puedo dar a conocer mejor, en la intimidad, con la forma de la música y la manera en que estoy tocando el disco. Que no es el sonido full de estudio, con todos los instrumentos que allí ha habido. Al contrario, reducimos a lo más simple que hay, y para mí es así como logro que se destaque algo más humano, un poder hablar y contar. Eso a mí me hace sentir más cerca de la audiencia.

–¿Te parece que el rock y el pop argentino siguen siendo muy masculinos hoy por hoy? ¿O no lo ves de esa manera?

Pienso que el mundo es muy masculino, muy machista. Y quizá es como una obviedad lo que voy a decir, pero pienso también que eso está cambiando y que el cambio es cada vez más fuerte. Lo que sí te puedo decir es que acá en Argentina me pone muy feliz que este cambio esté trayendo como resultado que los organizadores de los festivales –que siguen siendo casi siempre hombres– por lo menos en la grilla les están dando mucho lugar a las mujeres, sea del pop o del rock, sin discriminar géneros. Es un gran momento. No te diría que hay equidad, pero cada vez hay más lugar y más espacios que se generan las propias mujeres con su proyecto y su talento.

Zoe Gotusso (Cordoba, 1997) formó parte del dúo Salvapantallas y luego lanzó su primer disco solista, "Mi primer día triste". (Foto: Guido Adler) / GUIDO ADLER

–¿Qué has estado escuchando últimamente que puedas recomendarnos?

He estado escuchando mucho a un artista que voy a recomendar. Se llama Pako Galván, es un argentino que ha comenzado hace muy poco. Tiene un solo álbum que se llama “Medio Juan”. Me ha abierto algunos conciertos y, como te digo, es muy nuevito pero muy bueno. Tiene lindos mensajes y una linda humanidad, que es lo que te hablaba de mis conciertos.

–¿Has pensado que serías hoy si la vida no te hubiera conducido por el camino de la música?

Sí, ¿sabes qué me hubiera gustado ser, que me di cuenta estos días? Una atleta. Una tenista, sí. Quizá porque ahora estoy jugando al tenis y me hago la que soy tenista, pero pienso que, como música, también soy una atleta en algún punto. Hago mis clases de canto, trato de rendir al máximo en todo sentido, en mi cabeza, en mi humanidad, en mi estado físico, en dormir lo suficiente. Es como que me estoy entrenando para ser una música de alto rendimiento. O eso es a lo que yo apunto o deseo. Si no estuviera en el camino de la música, me gustaría también buscar ese alto rendimiento. Además en mi familia ha habido mucha música y arte, pero también un padre que ha sido deportista. Y siempre he tenido eso. Cualquier juego que tenga una pelota me ha interesado.

Sepa más… Primera visita Como parte de su gira Ganas Tour, Zoe Gotusso se presentará el domingo 10 de julio en el C.C. Barranco. Las entradas están disponibles en Joinnus.com.