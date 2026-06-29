00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las últimas presentaciones de Giovanni Siveroni serán el 27 y 30 en Dossis de San Isidro. (Foto: JOEL ALONZO HUAMANI/EL COMERCIO)
Las últimas presentaciones de Giovanni Siveroni serán el 27 y 30 en Dossis de San Isidro. (Foto: JOEL ALONZO HUAMANI/EL COMERCIO)
Por Leslie A. Galván

Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Respirar por estos segundos en control total del cuerpo parece un ejercicio sencillo para Giovanni Siveroni. El trompetista peruano constituye, en realidad, una forma de entender la música y también la vida. Habla de la respiración como quien describe el motor invisible de un instrumento: ¿serán los pulmones o tal vez un arte marcial? Sus principios, adquiridos en la sabiduría del kung fu, están en su trabajo en los 25 años de escenarios donde se ha presentado principalmente en Francia, Suiza e Inglaterra. En junio, cierra sus presentaciones en Lima y aprovecha para estar con su familia y amigos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.