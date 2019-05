Myriam Hernández: "El amor no es moda, siempre va a existir la necesidad de escuchar música romántica"

Con casi 30 años de trayectoria artística, Myriam Hernández viene presentándose con su tour La Fuerza del Amor, espectáculo que la ha llevado cerca de dos años por escenarios de Argentina, Chile, Panamá, Costa Rica, entre otros países.

El Comercio conversó con ella vía telefónica. La baladista chilena cantará en nuestro país luego de cuatro años de ausencia. El viernes 10 de mayo se presentará en la ciudad de Arequipa en el anfiteatro Bellas Artes, y al día siguiente, sábado 11 estará en Lima en el anfiteatro del Parque de la Exposición, unas horas antes del Día de la Madre.

Al ser una artista que se caracteriza por interpretar canciones románticas, si te menciono la palabra "amor", ¿qué es lo primero que se te viene a la mente?

La verdad es que me mencionaste la palabra y lo primero que vi en ese minuto fue a mis hijos. Yo soy una romántica que le canto al amor, al amor de pareja y al desamor, por supuesto, porque en el amor hay una curvatura de emociones; pero el amor de madre es algo que no tiene descripción.

¿Te identificas con el título de ‘Baladista de América’?

No creo ser solo baladista, es decir, yo le canto al amor, pero también hay canciones que son muy rítmicas [...]. Muchas veces hacemos arreglos totalmente distintos, por ejemplo, en “Te pareces tanto a él”, la hicimos más urbana y creo que hay gente que le va a gustar, pero sigue siendo mi canción. Creo ser más una artista que le canta al amor.

¿Cómo seguir vigente con la música romántica en un mundo en el que la música urbana está de moda?

Actualmente está fuertísimo este nuevo movimiento de la música reguetón, urbana y trap. Por mi parte, estoy muy tranquila porque el amor no es moda, siempre va a existir la necesidad de escuchar música romántica. No siento que esté compitiendo con la música de hoy, pero soy muy respetuosa de lo que se escucha [...]. Si bien actualmente es un poquito difícil acaparar los ránkings con música romántica, creo que hay que seguir luchando y siempre habrá gente que disfrute cantarle al amor.

¿Y cómo ha variado el mundo de la música con las redes sociales?

Sin duda, hoy en día hay una plataforma mucho más amplia, puede un artista crear una canción, hacer un muy buen video, subirlo a las redes y a lo mejor se puede viralizar, generándose un éxito, algo impactante [...]. Cuando yo comencé era a nivel de compañías discográficas, con discos; pero uno también se adapta a la tecnología y a las diferentes formas de hacer música.

En febrero lanzaste el video de tu versión de "Amorfoda", de Bad Bunny. ¿Cómo fue ese proceso del ir del trap a la balada?

Cuando me preguntaron si era difícil cantarle al amor habiendo ritmos tan distintos y tan fuertes, yo apuntaba a que había canciones muy bonitas, que para mi gusto eran baladas y hablaban de amor, y yo ponía como ejemplo la canción de Bud Bunny "Amorfoda", que me gusta muchísimo. Entonces una radio en Nueva York me propuso hacer una nueva versión y demostrarle al público que sí era una balada. Obviamente, yo también hice armados y gestos más urbanos, porque la canción lo amerita, y dentro de eso una se vuelve intérprete.

¿Con qué artista te gustaría realizar una colaboración?

Es un poquito injusto nombrar solo a uno, pero me encantaría cantar algún día con Luis Miguel, Andrea Bocelli o con Gian Marco,a quien tuve el privilegio de conocer, él es maravilloso.

Como artista y figura pública, ¿cómo encaras la responsabilidad social que puede proyectar tu imagen y propuestas?

Definitivamente, siento que tengo una responsabilidad con la gente, debo cuidar mucho el lenguaje en mis canciones, no me gustaría escribir o cantar una canción en donde a la mujer se la deje en un nivel inferior al hombre. Siempre se analiza en pro de la familia, no trato mal a los hombres y no hay violencia, todas estas cosas tienen que ver con tener una imagen ante el público y que sea real, es decir, también soy así en mi vida privada, no muestro una imagen que no sea la mía.

¿Qué opinas del empoderamiento de la mujer en la actualidad?

Me parece perfecto que la mujer reclame su derecho, el tener acceso a la libertad, igualdad de sueldos, igualdad en cuanto a oportunidades profesionales [...]. De alguna manera nos hemos ido empoderando; evidentemente falta mucho todavía. Me gustaría que empezáramos a respetarnos entre nosotras, a dejar de hablar mal una amiga de la otra, creo que eso todavía como género debemos mejorar; yo te diría que seamos más amigas, más hermanas, por llamarlo de alguna manera.

¿Qué podrá ver el público de Myriam en los próximos años?

Estamos trabajando en proyectos [...]. Espero poder sacarlos lo más pronto posible. No ha habido una sola canción de las que haya hecho de la que no me sienta inspirada, me siento responsable de lo que grabo.

¿Cuál de tus canciones le dedicarías a las madres por su día?

Creo que “La fuerza del amor”. También hay una canción que se llama “Te amo tanto”. Hay varias que puedo dedicarles, ya que no solo es pensar en cantarle al hombre y a la mujer, sino también a la madre.

¿Qué le dirías a tu público peruano que tanto espera los conciertos del 10 y 11 de mayo en Arequipa y Lima respectivamente?

Que estoy feliz, emocionadísima de volver a presentarme sobre todo en una fecha tan importante como lo es el día de las madres y poder ver a sus familias. [...] Vivamos la vida, celebremos a las madres y a la familia. El amor es lo más importante. Los espero Dios mediante.