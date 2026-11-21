Sylvester Stallone tenía poco dinero, un guion bajo el brazo y una obstinación que podía conducirlo tanto al fracaso como a una oportunidad extraordinaria. Hollywood estaba dispuesto a comprarle la historia de un boxeador llamado Rocky Balboa, pero no a permitirle que él mismo lo interpretara. Stallone se negó: quería ser ese hombre, prestarle su rostro, su cuerpo y sus propias frustraciones. Lo que ocurrió después forma parte de la historia del cine: una película de presupuesto modesto que conquistó Hollywood y convirtió a un actor prácticamente desconocido en una estrella.

Cincuenta años después, Peter Farrelly reconstruye aquella aventura en “I Play Rocky” (“Yo soy Rocky”), una película que encuentra en la terquedad de Stallone su principal materia narrativa. Protagonizada por Anthony Ippolito, la cinta no se limita a contar cómo nació uno de los personajes más populares de la cultura cinematográfica, sino que plantea una pregunta bastante más incómoda: ¿cuándo creer en uno mismo deja de ser una virtud para convertirse en una forma de insensatez? La respuesta, como suele ocurrir, depende en buena medida de cómo termina la historia.

La puesta en escena de Farrelly es bastante destacable. Hay cuidado en la reconstrucción de época, en los espacios, la atmósfera y los detalles de una industria cinematográfica que funcionaba con otras reglas. Sin embargo, aparece una curiosa sensación de mímesis con un pasado que ya nos resulta demasiado familiar. Por momentos, uno podría preguntarse si está viendo una nueva versión de “Rocky” o la película sobre cómo se hizo “Rocky”.

La frontera entre ambas representaciones se vuelve difusa. No es una impresión del todo caprichosa: en una proyección de prueba, algunos espectadores llegaron a preguntar cuánto metraje de la película original se había utilizado. La respuesta de Farrelly fue que ninguna imagen de aquella producción fue incorporada. Todo fue recreado. La semejanza, entonces, es mérito de la puesta en escena y, sobre todo, de su protagonista.

Nacido para ser Rocky

Ippolito realiza un trabajo fascinante. No se limita a reproducir los gestos, la voz o la apariencia de Stallone: consigue transmitir esa mezcla de vulnerabilidad, orgullo y terquedad que parece definir al personaje. Para prepararse pasó alrededor de 18 meses trabajando en su transformación física, ganó unos 18 kilos y se entrenó en el célebre Gleason’s Gym de Brooklyn. También estudió durante horas la voz, los movimientos y las entrevistas del actor. En una conversación con “Los Angeles Times”, contó que Stallone compartió con él detalles de aquella etapa particularmente difícil de su vida: “Fue un período muy solitario. Aprecié su vulnerabilidad al contarme todo”, recordó.

Farrelly, por su parte, no escatimó elogios: “No caminaba por ahí como Stallone, gracias a Dios. Eso habría sido molesto”. El director explicó que lo más interesante de Ippolito era precisamente su capacidad para ser él mismo fuera de cámara y transformarse cuando escuchaba la palabra acción. El actor también contó que llegó a repetir una de las experiencias más reconocibles del entrenamiento de “Rocky”: beber huevos crudos. “No salió bien. Nunca más”, bromeó en una entrevista con “TV Insider”.

Porque “I Play Rocky” no es, en el fondo, una película de boxeo. El cuadrilátero es apenas una metáfora, ya que lo que está en juego es algo bastante más universal y tiene que ver con la condición humana, la necesidad de aceptación, la persecución de un sueño, la posibilidad de superarse y, sobre todo, el acto de creer en uno mismo cuando los demás no encuentran demasiadas razones para hacerlo.

Pero hay una cuestión en la que merece detenerse. La terquedad no siempre es una virtud. A veces es la diferencia entre quien consigue transformar su vida y quien se estrella contra una pared por no haber sabido reconocer sus propias limitaciones. Si Stallone hubiera fracasado, probablemente su negativa a vender el guion habría sido recordada como una decisión poco inteligente. El éxito, como suele ocurrir, reorganiza retrospectivamente nuestras opiniones. La obstinación del triunfador se convierte en carácter; la del derrotado, en necedad. La película juega precisamente con esa ambigüedad.

Y allí aparece una de sus mejores lecturas: Stallone y “Rocky” parecen compartir mucho más que una historia. Ambos son hombres que necesitan demostrar que todavía pueden ser alguien. Farrelly ha señalado que la trayectoria del actor incluso tuvo una dimensión más extrema que la de su personaje: “Rocky”, al menos, tenía un trabajo, aunque fuera cobrando por romperle los huesos a otros. Stallone atravesaba una precariedad mucho más severa: “Rocky no gana. Sobrevive”, resumió el director. Stallone, en cambio, terminaría ganando el Óscar a mejor película. La semejanza es poderosa, aunque conviene entenderla como una interpretación cinematográfica y no como una equivalencia absoluta entre el hombre y su criatura.

Los golpes que hicieron posible una película

La historia detrás de “Rocky” tiene suficientes episodios para alimentar varias películas. Stallone llegó a tener apenas 106 dólares en su cuenta bancaria, según el célebre perfil que publicó “The New York Times” en 1976. Su esposa, Sasha Czack, estaba embarazada y la situación económica era desesperada. Sin embargo, recibió ofertas que llegaron a superar los 300.000 dólares por el guion, siempre que aceptara que otro actor interpretara al protagonista. Entre los nombres que se barajaron estuvieron Burt Reynolds, Ryan O’Neal y Robert Redford.

En aquella época, Stallone explicó al periódico neoyorquino que prefería enterrar el guion en el jardín y dejar que las orugas interpretaran a “Rocky” antes que venderlo. No quería traicionar su propia historia. Irwin Winkler, uno de los productores, recordó que el estudio desconfiaba de una película protagonizada por un desconocido, protagonizada además por personajes poco atractivos y que terminaba con el héroe perdiendo la pelea. La industria no parecía especialmente entusiasmada con semejante propuesta.

Talia Shire, la inolvidable Adrian, reconoció años después que Stallone había demostrado una convicción extraordinaria: “Tenía una esposa embarazada. No tenía nada”, recordó en una retrospectiva publicada por “Philadelphia Magazine”. La actriz también describió el guion como una pieza de enorme sensibilidad: “Sylvester había creado un mito popular”. Burt Young, quien interpretó a Paulie, fue todavía más directo: “Es un cuento de hadas para adultos”.

La inspiración de la historia también tiene un episodio real. El 24 de marzo de 1975, el desconocido boxeador Chuck Wepner resistió quince asaltos frente a Muhammad Ali, entonces campeón mundial de los pesos pesados. Perdió por nocaut técnico, pero su resistencia sorprendió a quienes esperaban una derrota rápida. La imagen de aquel hombre que se negaba a caer alimentó la imaginación de Stallone. En una entrevista de 1976, el actor explicó que durante aquella pelea pensó en “las ambiciones frustradas, los sueños rotos y las personas que se sientan en la acera mirando cómo sus sueños se van por el desagüe”. Es una declaración que permite comprender mejor el origen de “Rocky”: antes que un boxeador, era un hombre que no quería resignarse a su condición.

También está Butkus, el perro de Stallone. Durante sus años de precariedad, el actor llegó a venderlo porque no podía mantenerlo. Cuando consiguió sacar adelante la película, lo recuperó y lo incorporó al reparto. Es una de esas historias que parecen escritas para provocar una lágrima, pero que tienen el mérito de haber ocurrido. La vida, en ocasiones, se permite recursos narrativos bastante descarados.

Y está Carl Weathers. Su presencia en esta historia merece una mención especial, no solo por haber interpretado a Apollo Creed, sino por lo que terminó significando para la película y para el propio Stallone. Durante su audición, Weathers hizo comentarios poco amables sobre la actuación del joven aspirante que tenía delante, sin saber que aquel hombre era el guionista y que, además, estaba decidido a interpretar a “Rocky”. El episodio es divertido, pero también ilustra la manera en que el azar y las circunstancias pueden modificar una carrera.

Weathers terminó construyendo uno de los personajes más memorables del cine deportivo. Apollo no era simplemente el campeón al que “Rocky” debía enfrentar: tenía personalidad, arrogancia, inteligencia y una presencia escénica extraordinaria. Su relación con Balboa fue evolucionando hasta convertirse en una de las amistades más entrañables de la saga. En una entrevista con “Los Angeles Times”, el propio Weathers describió a “Rocky” como una historia de amistad y de amor, y recordó que, al final, “tu mayor competencia eres tú mismo”. Es una lectura que trasciende la rivalidad deportiva y explica por qué Apollo terminó siendo mucho más que el antagonista de una película. Weathers murió en febrero de 2024, pero su interpretación permanece como una de las grandes contribuciones al universo creado por Stallone.

Sylvester Stallone en la filmación de "Rocky".

La producción original fue, por lo demás, una pequeña aventura de supervivencia. John G. Avildsen dirigió “Rocky” en apenas 28 días y con un presupuesto cercano al millón de dólares. La película utilizó la Steadicam, entonces una tecnología relativamente nueva, para registrar algunas de sus secuencias más recordadas. La carrera de “Rocky” por Filadelfia, con la subida a las escaleras del Museo de Arte y los brazos levantados al llegar a la cima, terminaría convertida en una imagen universal. Avildsen confesó que inicialmente no tenía demasiado interés en el boxeo, pero que el guion lo cautivó: “No pensé en ella como una película de boxeo, del mismo modo que «Lo que el viento se llevó» no era una película sobre la Guerra Civil”, explicó. Su intuición fue acertada.

"Stallone y “Rocky” parecen compartir mucho más que una historia. Ambos son hombres que necesitan demostrar que todavía pueden ser alguien."

Un personaje que terminó perteneciendo a todos

Hay algo que “I Play Rocky” permite recordar: la película original no era exactamente lo que hoy solemos recordar de ella. Hemos convertido a “Rocky” en una película de entrenamiento, música triunfal, sudor y superación personal; una suerte de manual audiovisual para levantarse después de una derrota. Sin embargo, la obra de Avildsen era también una historia melancólica sobre la soledad, la precariedad, la falta de oportunidades y la necesidad de sentirse querido. Rocky Balboa no era un campeón esperando su oportunidad: era un hombre que había comenzado a acostumbrarse a perder.

En 1977, “Rocky” recibió diez nominaciones al Óscar y ganó tres estatuillas: mejor película, mejor dirección y mejor montaje. Stallone fue nominado como actor y guionista, una doble distinción extraordinaria para alguien que hasta entonces había ocupado un lugar bastante marginal en la industria. La película recaudó más de 225 millones de dólares en todo el mundo y convirtió a su protagonista en una estrella.

Su influencia, sin embargo, no puede medirse solamente en premios o recaudaciones. “Rocky” salió de la pantalla y comenzó a instalarse en la vida cotidiana. Sus escaleras se convirtieron en un destino turístico, su música en una banda sonora para entrenamientos y sus frases en una especie de repertorio popular de resistencia. Personas que nunca han practicado boxeo han levantado los brazos al llegar a la cima de aquellas gradas: no están celebrando una victoria deportiva, sino algo mucho más íntimo: haber llegado hasta allí.

Es probable que ninguna otra película haya conseguido convertir un ejercicio físico tan sencillo en una ceremonia colectiva de superación. Y hay algo ligeramente cómico en ello: miles de personas corriendo por unas escaleras para reproducir la hazaña de un boxeador ficticio. Pero también hay algo profundamente humano. No importa demasiado si uno conoce la historia de “Rocky” o si recuerda con precisión quién ganó aquella pelea; lo importante es lo que representa.

La nostalgia, en ese sentido, tiene sus trampas: nos hace idealizar las películas que vimos en otra época y atribuirles virtudes que quizá nunca tuvieron. Nos devuelve a una edad, a una casa, a una persona o a una versión de nosotros mismos que ya no existe. Pero también puede ser una forma legítima de reconocer aquello que nos acompañó cuando todavía no sabíamos ponerle nombre a ciertas dificultades. “Rocky” pertenece a esa categoría de películas que terminan siendo más importantes en la memoria de sus espectadores que en cualquier clasificación cinematográfica.

En una entrevista reciente con “El País”, Stallone reconoció que él y “Rocky” llegaron a ser prácticamente inseparables. También admitió que el éxito le pasó factura: “Cuando por fin les demostré que estaban equivocados, reaccioné de forma exagerada. Fue un error mío. Reaccioné como un niño”. Es una confesión interesante porque permite observar el reverso de aquella identificación: el personaje que había nacido de sus frustraciones terminó acompañándolo incluso cuando ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. El actor reconoció que su arrogancia y su resentimiento afectaron su carrera, su matrimonio y su vida familiar, demostrando que la victoria también puede convertirse en una carga cuando uno no sabe qué hacer con ella.

“I Play Rocky” comprende la dimensión cultural de su referente y sabe aprovecharla. Su mayor virtud es la interpretación de Ippolito y la posibilidad de observar cómo una historia personal puede convertirse en un fenómeno colectivo. Su debilidad está en que, a medida que avanza, parece confiar demasiado en el afecto que el público ya siente por la película original. La segunda mitad se acerca peligrosamente a la recreación de momentos conocidos, como si bastara con reconocer una escena para recuperar automáticamente la emoción que produjo la primera vez: es el riesgo de las películas que viven a la sombra de una obra demasiado grande, ya que terminan compitiendo con nuestros recuerdos.

Hay, además, cierta idealización del recorrido de Stallone. La precariedad y las humillaciones aparecen, pero el relato está construido para conducirnos hacia una conclusión que conocemos de antemano. Sabemos que el hombre triunfará, que el guion llegará a la pantalla y que “Rocky” terminará corriendo por Filadelfia. La incertidumbre, que debería ser el motor de la historia, queda condicionada por el conocimiento de su desenlace. Aun así, Farrelly encuentra suficientes momentos de humanidad para mantener el interés.

Quizá por eso el título resulta tan revelador: “I play Rocky”. Yo interpreto a Rocky. No es solamente una exigencia contractual ni la declaración de un actor que se resiste a entregar su oportunidad, sino también una afirmación de identidad. Stallone necesitaba que alguien creyera en su personaje, pero antes tuvo que creer en sí mismo. La diferencia entre ambas cosas parece pequeña, aunque probablemente sea la distancia que separa una aspiración de una vida entera.

Al final, “Rocky” no necesitaba ganar aquella pelea contra Apollo Creed: necesitaba llegar hasta el último asalto y demostrar que no era el hombre que los demás habían decidido que fuera. Stallone, por su parte, necesitaba algo parecido: que Hollywood le permitiera demostrar que podía ser algo más que un actor secundario con un guion bajo el brazo.

Cincuenta años después, seguimos hablando de ambos. Y tal vez esa sea la verdadera victoria. No todas las personas que persiguen obstinadamente un sueño terminan convirtiéndose en Sylvester Stallone; algunas se equivocan, otras fracasan y otras descubren demasiado tarde que estaban peleando el combate equivocado. Pero hay algo conmovedor en quien se atreve a intentarlo, incluso cuando no tiene demasiadas razones para pensar que saldrá bien.

Porque a veces la vida no consiste en ganar la pelea, sino en conseguir que, cuando suene la campana, todavía seas capaz de mantenerte en pie.