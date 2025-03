En algún momento de su juventud, Hwang In-yeop no tenía en sus planes convertirse en una estrella. Era un joven tímido, de esos que prefieren la tranquilidad de los pasillos escolares antes que el estrépito de un escenario. Nació el 19 de enero de 1991 en Uijeongbu, una ciudad al norte de Seúl, y si bien la industria del entretenimiento ya tenía nombres brillando en la televisión, el suyo todavía no estaba escrito en ninguna parte.

Aunque de carácter reservado, decidió estudiar una licenciatura en bellas artes con especialización en diseño de moda. Sin embargo, los caminos de la vida suelen retorcerse de formas inesperadas, y el suyo tomó un giro radical cuando decidió probar suerte en el modelaje. Su figura esbelta y su mirada intensa lo convirtieron en un rostro llamativo en las pasarelas, pero aún no bastaba para encandilar a la industria del entretenimiento surcoreano, siempre exigente y voraz.

Hwang In-yeop en su icónico papel de Han Seo-jun en True Beauty, donde se convirtió en el favorito de la audiencia con su carisma y actitud desafiante. (Foto: Difusión)

El modelaje fue apenas un prólogo. Hwang debutó en la actuación a los 27 años, una edad en la que muchos actores coreanos ya llevan tiempo consolidando sus carreras. En 2018 apareció en la webserie “Why”, donde interpretó a Gi Jae-young, un personaje que pasó desapercibido para el gran público, pero que le permitió entender la mecánica del set, la paciencia de la repetición y la tensión de la cámara enfocada en su rostro. Luego vendrían papeles menores en dramas como “Freshman” (2019) y “The Tale of Nokdu” (2019), donde su presencia fue suficiente para que los productores empezaran a fijarse en él.

Pero el verdadero giro del destino llegó con “18 Again” (2020), un drama basado en la película estadounidense “17 Again”, en el que interpretó a un estudiante rebelde con el ceño fruncido como gesto predeterminado. Fue un papel pequeño, pero suficiente para que los suspiros del público empezaran a mencionarlo en las redes. Entonces, su gran oportunidad llegó con True Beauty (2020-2021), una adaptación del popular webtoon que terminaría por consolidarlo como la joven sensación de la televisión coreana.

Una joven sensación

Cuando Hwang In-yeop aceptó el papel de Han Seo-jun en “True Beauty”, no lo hizo a la ligera. “Lo importante fue lograr que los espectadores comprendan las imágenes y la personalidad de Han Seo-jun, un personaje que agrada a mucha gente. Tenía muchas preocupaciones sobre si podría satisfacer lo que quería el público, pero me enfoqué en el carisma del personaje”, menciona In-yeop en entrevista con El Comercio. A pesar de la incertidumbre, el resultado fue el mismo: el público lo amó.

La serie lo convirtió en el “chico malo” ideal de los K-Dramas, un arquetipo que siempre tiene su cuota de seguidores. La combinación de su voz grave, su expresión contenida y su vulnerabilidad lo hicieron destacar entre sus contemporáneos. No era un simple actor interpretando un personaje: era Han Seo-jun en cada gesto, en cada suspiro, en cada silencio. Y funcionó: su personaje se convirtió en el favorito de la audiencia, al punto de robarle protagonismo al héroe tradicional de la historia.

Hwang In-yeop, estrella de "True Beauty", visitará Lima el 21 de marzo de 2025 como parte de su gira mundial "In Love". El actor surcoreano se presentará en el Arena 1. (Foto: Difusión)

“Cada momento que pasé con los actores con los que trabajé se convirtió en verdaderos buenos recuerdos. Los dos actores son más jóvenes que yo, pero como tienen más experiencia actoral que yo, mis compañeros compensaron mis defectos. Creo que estaba satisfecho. Hubo momentos difíciles mientras filmábamos juntos, pero creo que nos cuidamos bien y nos ayudamos mutuamente”, cuenta In-yeop.

El rodaje fue una experiencia transformadora para él. El director, convencido de su entrega, se negaba a llamarlo por su nombre real. A diferencia de otros actores que separan estrictamente al personaje de su vida privada, para In-yeop hacerlo es casi imposible. “No hay diferencia entre mi personaje y yo. A medida que continué haciendo preguntas sobre el personaje, me fui encariñando cada vez más con él. Trato de convertirme en el personaje durante cada momento del periodo de rodaje sin ningún remordimiento”, menciona el actor. “Aunque, cuando finalizada la filmación, surgen una variedad de emociones complejas, entre ellas la tristeza y el arrepentimiento. Cuando me siento así, me tomo un tiempo para mí, hago un viaje o conduzco solo. Es parte del proceso”, agrega.

Tras el éxito de "True Beauty", Hwang inició una gira para conocer a sus fans de todo el mundo. Con su primera visita a Perú, el actor se prepara para encontrarse con sus seguidores en un evento inolvidable en Lima. (Foto: Difusión)

Tras el éxito de “True Beauty”, Hwang continuó con “The Sound of Magic” (2022) y “Why Her?” (2022), dramas que reforzaron su estatus como estrella en ascenso. Pero él sabe que la fama en la industria coreana es efímera y que cada proyecto es una batalla para mantenerse vigente. En el horizonte, su próximo desafío es “Dear X”, donde interpretará a Heo In-gang, un cantante con una vida glamurosa, pero llena de heridas internas. “Es un personaje que vive una vida glamorosa como hombre, pero al mismo tiempo tiene tristeza y heridas detrás de ella. Creo que sería un papel que me permitiría mostrar una sensualidad elegante y oscura al mismo tiempo”, adelantó con emoción.

El futuro de Hwang In-yeop es un lienzo en blanco, pero su ascenso ya no es un misterio. Ha pasado de ser un modelo con aspiraciones a una de las estrellas más prometedoras de su generación. Su historia es un recordatorio de que el tiempo en la industria del entretenimiento es relativo, y que, a veces, la carrera de un actor no se mide por cuántos años lleva en la pantalla, sino por la intensidad con la que brilla cuando finalmente encuentra su momento.