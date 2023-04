Hace poco que le detectaron un aneurisma, pero está confiado en que no le dará problemas así que convivirá con él. Lo mismo piensa de su segundo desfibrilador interno, que un par de veces le ha corregido el ritmo cardíaco emitiendo “una descarga de los diablos”, dice. También con la diabetes, la bursitis y ese manguito rotador del hombro derecho que hace pocos años también se le rompió. Recio es el amigo Javier, y muy creyente también. Dice que “Papá lindo” tiene arriba cocineros de los buenos, y que por eso a él aun no lo quiere llevar. Que así sea, por favor.

Una vida para contar

Nicanor Javier Wong Chong nació en 1948 en el Rímac, en el jirón Hualgayoc, junto a la Plaza de Acho. Dice que la suya fue la “familia de los J”: sus padres se llamaban Julio y Julia (él migrante chino y ella de la selva, de padre chino) y tuvieron tres hijos, que bautizaron Jaime, Jorge y Javier.

Vagamente recuerda que su papá tuvo un chifa en el Rímac; “a él lo perdí cuando yo tenía 3 años”, apunta. Pero lo de cocinero le vino por su tío Daniel Lay Wong. Cuenta Javier que su mamá tenía una bodega en Balconcillo, y un día le dijo que quería vender el negocio; él la convenció para ofrecer menú y así atender la alta demanda de los trabajadores que había en esa zona de La Victoria. “Yo no sabía ni freír un huevo. Ponía un latón de Coca Cola delante mío para que no vieran lo torpe que era. Cada noche mi mamá me curaba las heridas de las manos con alumbre”, recuerda. Pero los tiempos cambian: hoy ver cocinar al maestro es una experiencia de lujo.

“Muchas veces he querido tirar la toalla, pero después me he desanimado”. Javier está cansado, pero más lo vemos preocupado: “¿Qué voy a hacer ahora con el pescado?”. Las altas temperaturas del mar repercuten en la pesca del lenguado. Un martes no pudo atender porque el insumo no llegó; al día siguiente Adelaida (su casera del Barrio Chino) solo le consiguió tres piezas, y para el jueves felizmente la cosa ya mejoró.

Fuera del mar, hay situaciones que le hacen renegar: Castillo y la corrupción; la delincuencia en las calles; la maldita pandemia, que lo ha vuelto huraño al punto de casi nunca salir a la calle. Pero otras lo ponen feliz: tiene a su lado a Zoila, su esposa y se entretiene viendo televisión; también tiene cerca a su hija y cuenta orgulloso que a uno de sus dos nietos (Nicolás, de 12 años), le encanta cocinar; además, su hijo que vive en Estados Unidos -y estudió para ser comunicador, igual que él- vendrá a verlo para su cumpleaños. Y así, con la familia unida, Javier Wong se muestra siempre agradecido, con Dios y con la vida.

Javier Wong, cocinero de culto y pilar de nuestra gastronomía, está próximo a cumplir 75 años. Celebramos su vida y ejemplo de perseverancia. / Richard Hirano/ El Comercio

Una vida en tres estampas

Javier Wong como joven periodista.

De joven Javier Wong fue periodista. Estudió en la entonces Escuela Jaime Bausate y Meza y con 19 años cubrió policiales en “La Prensa”. Cuando en una de sus comisiones vio a un hombre partido en dos, entendió que eso no era para él. Aún se le escarapela el cuerpo cuando recuerda la imagen. Pero no fue entonces que se retiró. Trabajó en un par de revistas -una de ellas se llamaba “Vips”, que puso su hermano Jorge (en la foto)- y luego, tras estudiar Psicología Publicitaria, asumió la jefatura de prensa en Air France, en tiempos de la primera visita del Concorde al Perú (1974).

En Pucusana.

Javier tendría unos 26 años cuando por primera vez agarró un cuchillo para cocinar. Dice que remedaba lo que hacía su tío Daniel Lay Wong (primo de su padre), que sí era cocinero. Ambos solían ir a pescar. En la foto están en el malecón de Pucusana: un veinteañero Javier sostiene una corvina; su tío es el primero de la izquierda, cigarro en boca.

Entre los grandes.

En el 2011, en una ceremonia realizada en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Javier Wong, junto con los chefs Teresa Izquierdo, Pedro Solari y Humberto Sato, fueron condecorados por el Estado peruano con la Orden Al Mérito por servicios distinguidos en el Grado de Gran Oficial, a por su aporte a difusión de nuestra gastronomía.

Con Anthony Bourdain.

Anthony Bourdain era hincha de Javier. “Era un tipo que quería mucho al Perú, lo quiso más cuando vino a hacer un reportaje del cacao. Quería al país por su gente bondadosa y por su comida que él decía era interminable”, dijo Wong el día en que el cocinero murió. Siendo conductor de Travel Channel y CNN, Bourdain visitó el Perú en 2006, 2011 y 2013, y las tres veces comió en casa de su amigo, Javier Wong.