Es japonesa y canta salsa con ritmo y sabrosura. Nora Suzuki nació en Tokio. Es pionera de la salsa en su país y lideresa de la legendaria Orquesta de la luz. En 1991 cantó en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York, y dos años después fue galardonada con la medalla de la paz de las Naciones Unidas. Es una institución de la música afrocaribeña en la cultura oriental. Es virtuosa y carismática. A puertas de celebrar el aniversario 40 de la banda y a pocas semanas de su llegada a Lima conversamos con ella sobre sus inicios, sus visitas al Perú y los proyectos que tiene con los peruanos Tony y Mimy Succar con quienes compartirá escenario los días 19 y 20 de setiembre en el Gran Teatro Nacional.

“La primera vez que visité Perú fue en 1993 con la Orquesta de la luz. Hicimos tres presentaciones (En el Estadio Nacional, en El Salonazo, y en Trujillo). A una de ellas fue a vernos la esposa del expresidente Fujimori, Susana Higuchi. Le gustaba mucho nuestra música. La segunda vez fue con el espectáculo Salsa Giants (2013). Tengo muy lindos recuerdos de tu país. Me ilusiona volver”, comenta la cantautora japonesa de alma latina.

Nora Suzuki rompió paradigmas en la música latina y asiática a mediados de los años 80. En 1984, cuando tenía 21 años, formó la Orquesta de la luz. Sus integrantes, todos japoneses aspirantes a soneros, dedicaban largas e intensas horas de ensayo para poder sonar como latinos: emular la salsa brava y caliente.

“Al principio escribía las letras por fonética. Se me complicaba pronunciar las consonantes R y L porque en japonés se pronuncian igual, en cambio en español es diferente. Pero Sergio George, que es un genio, nos enseñó cómo grabar, cómo tocar más duro. Fueron días de mucho trabajo, que, al final, valieron la pena. Lo que vino después fue impresionante”, asegura.

“Escribía las canciones basándome en mi experiencia, en lo que nos estaba pasando; pero Sergio creía que algo así, tan personal, no iba a funcionar. Pero a la gente le gustó. Después de ‘Salsa caliente del Japón’ (1990) grabamos Sin fronteras (1992), Somos diferentes (1992) ‘Historia de La Luz’ (1993) y ‘La aventura’ (1993). Actualmente, tenemos 12 discos originales, y el próximo año que celebramos nuestro 40 aniversario haremos uno nuevo. Le diré a Tony que se encargue de esa producción”, comenta.

─¿Cómo conociste a Tony?

Hace más de un año, me mandó un mensaje por Instagram para grabar juntos, en Japón. Quería que grabemos ‘Sukiyaki’ en versión tropical (famosa canción japonesa lanzada originalmente por Kyu Sakamoto, en 1961). Sabía quién era él porque es muy famoso: ganó dos Latin Grammy y siempre comparte promociones por las redes sociales. Soy su fan. Es uno de los pocos jóvenes que hace salsa. Es como una estrella para nosotros que amamos la salsa.

─¿Cómo fue grabar “Sukiyaki” en Japón con él y su mamá, Mimy Succar?

Fue una experiencia inolvidable. Como Tony quería grabar con instrumentos japoneses, con koto y taika, llevé músicos al estudio. Es una persona muy amable, de corazón abierto. Gocé grabando con él.

─El próximo año Orquesta de la luz cumple cuatro décadas, ¿cuál es tu mejor recuerdo con la agrupación?

El día que canté con Celia Cruz (1991) fue un sueño hecho realidad. Cantamos “Cucala”, que, además, fue la primera canción que aprendí. Gracias a ella me enamoré de la salsa cuando tenía 20 años. Me gustaba copiarla. Es mi mamá de la salsa. Le tengo mucho respeto y admiración. Fue una mujer brillante, siempre sonreía. Tenía mucho ritmo y sabor.

─¿Te dio algún consejo?

Me dijo que nunca deje de cantar y que sería su sucesora.

─¿Además de un nuevo disco, qué otros proyectos tienes con la orquesta?

Quiero hacer una gira por todo Sudamérica y Centroamérica. Ahora es muy difícil porque todo es caro: el vuelo, el hotel..., y nosotros somos como once miembros. Pero estoy segura que algo saldrá.

─¿Además de Mimy y Tony con que otros artistas peruanos te gustaría compartir escenario o hacer un feat?

Con Eva Ayllón. Me parece una artista maravillosa. También me gustaría hacer algo con un gran cantante peruano, Gian Marco. Me encanta. Ahora estoy cantando su canción, “Hoy” (canta una estrofa del tema). Es muy bonita, Gloria Estefan la grabó en versión salsa. Quiero encontrarme con ellos cuando vaya a Perú. Quiero cantar con ellos. Es mi deseo.