Este lunes 14 de septiembre, la actriz coreana Oh In Hye fue encontrada inconsciente y llevada al hospital. Inmediatamente, intentaron realizar procedimientos de emergencia y la llevaron a un hospital cercano.

La estación de policía de Incheon Yeonsu y la estación de bomberos de Incheon Songdo afirmaron que a las 5 a.m de este lunes, Oh In Hye fue hallada en estado de paro cardíaco en su hogar ubicado en el distrito de Songdo, Incheon.

“El pulso y la respiración de Oh In Hye han vuelto”, manifestó la comisaría de policía de Incheon Yeonsu. Sin embargo, aún falta que recobre la conciencia.

Según una fuente policial, un amigo de Oh In Hye fue el encargado de llamar a la policía debido a que no podían contactarse con la actriz. Asimismo, la fuente afirmó: “Sospechamos que estaba intentando suicidarse. Aún no hemos investigado a los involucrados, por lo que no tenemos detalles”.

Por el momento, Oh In Hye se encuentra con la conciencia recuperada y la policía se encuentra en proceso de investigación.

Sobre la actriz Oh In Hye

La actriz coreana de 36 años de edad comenzó su carrera en el año 2010 y debutó en la película “Sin of a family”. Ha sido partícipe de Kdramas como “Return Home” de KBS2 y en “Maui o The horse doctor” de MBC. Oh In Hye ha participado en cintas cinematográficas como “A Journey with Korean Masters” y “The plan”.

BUSCA AYUDA DE INMEDIATO

Si tienes pensamientos suicidas o conoces a alguien que crees que puede intentar quitarse la vida, no intentes manejar el problema por tu cuenta.

A continuación, algunos TELÉFONOS DE AYUDA DE PERÚ:

Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi : Telf.: 01 614-9200, anexo 1024

: Telf.: 01 614-9200, anexo 1024 INFOSALUD : 0800-1-0828 es la línea gratuita del Ministerio de Salud en la que se absuelven interrogantes médicas y psicológicas

: 0800-1-0828 es la línea gratuita del Ministerio de Salud en la que se absuelven interrogantes médicas y psicológicas El Teléfono de la Esperanza: (01) 273-8026, crisis emocionales y prevenir depresión.

