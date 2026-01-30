Orquesta Candela lanza ‘Sin Testigos’ junto a Elvis Crespo y da el gran salto internacional con cumbia peruana

Con 34 años en los escenarios, la Orquesta Candela sigue pensando en grande y conquistar este año el mercado internacional con el lanzamiento del tema ‘Sin testigos’, nada menos que con el famoso cantante neoyorquino Elvis Crespo.

Esta alianza entre la popular agrupación monsefuana y el denominado ‘Rey del merengue’, un artista de talla mundial, ha generado una enorme expectativa, entre los seguidores de la música tropical.

Lo que vale destacar que la canción fue grabado en ritmo de cumbia, algo que es un sello de la Orquesta Candela con todos los consagrados artistas del exterior con el que hacen colaboraciones.

“Nosotros hacemos cumbia, es nuestra esencia y eso es lo que queremos llevar para el mundo. Nos llena de orgullo y es súper motivador lo que hemos hecho con Elvis Crespo”, revelaron los hermanos Víctor Jr, Donald y Billy Yaipén.

Agradecieron al norteamericano por darle la posibilidad de grabar el tema ‘Sin testigos’, uno de los clásicos de la orquesta, ahora con un sonido más fresco, donde resalta la voz del ganador de tantos premios como Grammy y Billboard, entre otros.

El intérprete de ‘Suavemente’, ‘Tu sonrisa’, ‘Tatuaje’, ‘‘Pintame’, antes de la colaboración con la Orquesta Candela, hizo lo propio con la estrella colombiana Beele.

Sin testigos fue realizada en Studios Virtual Sound de la mano de Puntería Records, será distribuida por The Orchard y Sony Music Latin.

El video lanzamiento fue grabado ante más de 20 mil personas en el concierto homenaje al ‘Patriarca de la cumbia peruana’, don Víctor Manuel Yaipen Uypan fundador de Orquesta Candela, llevado a cabo en la Explanada Plaza Norte.

“Este año lo iniciamos con fuerza, alegría y mucho profesionalismo, pero también aspirar a premios internacionales”, acotaron los jóvenes músicos y empresarios.

Los reconocidos artistas del exterior que grabaron con la Orquesta Candela son Jerry Rivera, Ráfafa de Argentina, Américo de Chile, Joysi Love ex La Factoria, Tony y Mimy Succar y el más reciente Elvis Crespo. Por el lado de los nacionales, el Grupo 5, Leslie Shaw, los Hermanos Yaipén entre otros, que también tienen ya grabados y guardados bajo 4 llaves y serán sorpresa para todo los amantes de la cumbia. A puertas de este año cumplir 35 años , vienen más sorpresas y dejar en alto la cumbia como lo hizo su padre el patriarca Victor Yaipen Uypan del Perú para el mundo