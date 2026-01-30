Por Jean Pierre Maraví

Con 34 años en los escenarios, la Orquesta Candela sigue pensando en grande y conquistar este año el mercado internacional con el lanzamiento del tema ‘Sin testigos’, nada menos que con el famoso cantante neoyorquino Elvis Crespo.

Orquesta Candela lanza ‘Sin Testigos’ junto a Elvis Crespo y da el gran salto internacional con cumbia peruana
Macaulay Culkin le dijo adiós a Catherine O’Hara, su “madre” en ‘Home Alone’: “Te veo más tarde”
Grammy 2026: Bruno Mars, Justin Bieber, Sabrina Carpenter y más artistas cantarán en la premiación
Corazón Serrano por dentro: convivencias extremas, el sacrificio de no tener feriados y el secreto de las voces que hacen bailar y llorar al país
