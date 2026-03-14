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La cinta ha sido nominada a cuatro premios Óscar, entre ellos Mejor Película y Mejor Actor (Wagner Moura) | Foto: Difusión
La cinta ha sido nominada a cuatro premios Óscar, entre ellos Mejor Película y Mejor Actor (Wagner Moura) | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La ciudad de Recife, capital de Pernambuco, vive una transformación económica y cultural sin precedentes gracias a las múltiples nominaciones al Oscar de "El agente secreto", película filmada en sus calles.

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