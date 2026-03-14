La ciudad de Recife, capital de Pernambuco, vive una transformación económica y cultural sin precedentes gracias a las múltiples nominaciones al Oscar de "El agente secreto", película filmada en sus calles.

El filme, que compite este domingo en categorías clave como Mejor Película, Mejor Película Internacional y Mejor Actor para Wagner Moura, ha desatado una ola de “orgullo pernambucano” que se traduce en un incremento del turismo nacional y un fenómeno de ventas.

Ambientada en 1977, la película narra la persecución de un profesor durante la dictadura militar, mientras destaca la arquitectura brutalista y leyendas urbanas de Recife, como la “pierna peluda”.

El director de la obra, Kleber Mendonça Filho, subrayó la descentralización de la industria audiovisual, históricamente concentrada en el eje Rio-Sao Paulo. “Es muy interesante que el pedestal y el micrófono sean llevados para otro lugar. ‘El agente secreto’ muestra una urbe que es también cosmopolita e intelectual”, sentenció.

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Impacto en el sector servicios y comercio

El fenómeno fan ha desbordado las previsiones locales. Lugares como el Ginásio Pernambucano, una escuela bicentenaria, ahora reciben visitantes diariamente, mientras que guías turísticos han diseñado rutas específicas por las locaciones del rodaje.

Roderick Jordão, guía turístico local, asegura que la demanda de visitantes de otros estados de Brasil ha crecido exponencialmente. “La película puso a Recife en una vitrina que ninguna campaña del gobierno hubiera logrado”, sostuvo.

Fotografías de la película "El agente secreto". (MUBI)

El auge comercial se refleja también en la indumentaria. La camiseta amarilla y negra de la agrupación carnavalesca Pitombeira, que Wagner Moura utiliza en la cinta, se ha convertido en un objeto de culto global.

Erivelton Martins Torres, miembro del grupo, confirmó que ya han vendido aproximadamente 30,000 unidades, con pedidos frecuentes desde Estados Unidos y Europa.

*Con información de AFP.

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