¡Corre que se acaban! Una nueva oportunidad para los fanáticos de Paul McCartney acaba de abrirse, ya que Masterlive, empresa organizadora del concierto, habilitó las últimas entradas disponibles para su presentación del domingo 27 de octubre, con un precio que varía entre los S/ 448 y S/ 750, distribuidos en cinco zonas del Estadio Nacional.

Aunque inicialmente se había anunciado un ‘sold out’ para el concierto del ex Beatle, Masterlive confirmó en sus redes sociales que todavía quedan entradas disponibles a precio completo. En su cuenta de Instagram, colocaron: “¡Esta es la oportunidad que estabas esperando! La última oportunidad para estar en el concierto de la leyenda de la música Paul McCartney”.

Según el anuncio de Masterlive, aún quedan entradas disponibles en las zonas Lateral Asientos, Occidente y Oriente 1 a S/ 750, mientras que, en las zonas Occidente y Oriente 2, los boletos están a S/ 448. Estos precios incluyen la comisión ticketera y pueden adquirirse en la página web de Teleticket hasta agotar stock. “No te pierdas este momento único en la vida de estar junto a Paul cantando sus mejores canciones en una noche inolvidable”, destacaron los organizadores en sus redes.

Sin embargo, los pases para las zonas de Central, Campo A y B, así como de Tribuna, están agotados sin posibilidad de compra. Paul McCartney ya se encuentra en Lima para el concierto que dará en el Estadio Nacional este domingo 27 de octubre. Desde su llegada al país, los fans han seguido sus pasos desde el aeropuerto Jorge Chávez hasta el hotel de Miraflores donde se hospeda. Previamente, el artista de Liverpool realizó presentaciones en Argentina, Chile y Uruguay como parte de su gira “Got Back”, que también lo llevará a Perú.

Paul McCartney en Lima: ¿volverá por segunda vez?

Ante la alta demanda de los fanáticos, muchos de los cuales están dispuestos a pagar grandes sumas por una entrada para ver a Paul McCartney, el organizador del concierto, César Ramos de MasterLive, descartó la posibilidad de una segunda fecha debido a la apretada agenda del artista.

“Es poco probable que vuelva al Perú o que se abra una nueva fecha. Estamos hablando de un cantante icónico que rara vez visita nuestro país y cuyas canciones son atemporales y reconocidas por todos”, comentó en una entrevista con El Comercio.

A pocas horas del esperado concierto de Paul McCartney en Lima, el ex Beatle se reencontrará con el público peruano luego de 13 años ausente. La presentación forma parte de su gira “Got Back”, que ha recorrido países de Sudamérica como Uruguay, Argentina y Chile. McCartney ya se encuentra en territorio peruano.

Por otro lado, basándose en los repertorios de sus presentaciones en otros países, se espera que Paul McCartney interprete algunos de sus temas más icónicos, como “A Hard Day’s Night”, “Let Me Roll It”, “Love Me Do”, “Blackbird”, “Now and Then”, “Ob-La-Di, Ob-La-Da” y “Get Back”, además de los emblemáticos “Let It Be” y “Hey Jude”, entre otros. Estas canciones forman parte de su legado como miembro de The Beatles y de su etapa con Wings.