Bad Bunny y su poderoso mensaje contra el ICE en los Grammys 2026: “No somos salvajes, somos humanos y americanos”

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Bad Bunny arremetió contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) durante su discurso en los premios Grammy: “No somos salvajes no somos animales somos humanos y somos americanos”, dijo tras recoger el galardón a mejor álbum de música urbana.
TE PUEDE INTERESAR
- Tres días, más de 100 artistas y una inversión más accesible: las razones por las que los peruanos eligen Lollapalooza Chile
- Nunca hubo tanta música ni tan poco acuerdo: lo que revelan los Grammys 2026 sobre el nuevo orden del pop
- El legado de Buster Keaton, el gigante del cine mudo que prefería el silencio al aplauso fácil
- Premios Luces 2026: este miércoles empiezan las votaciones
- Grammy 2026: Santana, Cher y Whitney Houston, entre los homenajeados al Mérito Especial
Seguir temas