Bad Bunny y su poderoso mensaje contra el ICE en los Grammys 2026: “No somos salvajes, somos humanos y americanos”

El cantante puertorriqueño de música urbana Bad Bunny posa en la alfombra roja de la 68º edición de los premios Grammy este domingo, en Los Ángeles (Ca, EE.UU.). EFE/ Octavio Guzmán

Por Agencia EFE

Bad Bunny arremetió contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) durante su discurso en los premios Grammy: “No somos salvajes no somos animales somos humanos y somos americanos”, dijo tras recoger el galardón a mejor álbum de música urbana.

