Bad Bunny y su poderoso mensaje contra el ICE en los Grammys 2026: “No somos salvajes, somos humanos y americanos”

Bad Bunny arremetió contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) durante su discurso en los premios Grammy: “No somos salvajes no somos animales somos humanos y somos americanos”, dijo tras recoger el galardón a mejor álbum de música urbana.

“Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE”, comenzó el artista puertorriqueño tras subir al escenario. Le siguió una fuerte ovación de los asistentes.

Bad Bunny agregó durante su poderoso discurso que el odio “solo genera más odio”.

LOS ANGELES (United States), 02/02/2026.- Puerto Rican singer Bad Bunny (L) speaks as he accepts the Grammy for Best Musica Urbana Album onstage during the 68th annual Grammy Awards ceremony at Crypto.com Arena in Los Angeles, California, USA, 01 February 2026. EFE/EPA/CHRIS TORRES / CHRIS TORRES

“Lo único más poderoso que el odio es el amor, entonces, por favor, necesitamos ser diferentes. Si peleamos tenemos que hacerlo con amor, nosotros no los odiamos, amamos a nuestra gente y a nuestra familia, no lo olviden”, concluyó.

Las palabras del puertorriqueño se producen en medio de la indignación en Estados Unidos después de que agentes de inmigración mataran a tiros a dos manifestantes contra las redadas migratorias en Mineápolis.

‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, de Bad Bunny se impuso este domingo con el Grammy a mejor álbum de música urbana, una categoría en la que competía junto a ‘Mixteip’, de J Balvin; ‘FERXXO VOL X: Sagrado’, de Feid; ‘NAIKI’, de Nicki Nicole; ‘EUB DELUXE’, de Trueno y ‘SINFÓNICO (En Vivo)’, de Yandel.