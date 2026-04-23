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Premios Luces 2026: nominados, categorías y todos los detalles del evento de esta noche
La edición 21, que tuvo récord de votos con más de 100.000, premia a lo mejor del arte, la cultura y el entretenimiento. Son 37 categorías cuyos ganadores fueron elegidos por el público. Sigue aquí todos los detalles de la gala.
Todo está listo para la entrega de los Premios Luces 2026. Este jueves 23 de abril se conocerán a los ganadores de las diversas categorías y podrás seguir cada momento del evento a través de este en vivo.
Todo está listo para la entrega de los Premios Luces 2026. Este jueves 23 de abril se conocerán a los ganadores de las diversas categorías y podrás seguir cada momento del evento a través de este en vivo.