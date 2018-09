Protagonista de "Like, la leyenda": “Ser peruano es un ‘jale’ en México”

Samantha Aguilar



Cuando la suerte parecía no sonreírle a Mauricio Abad, todo cambió. De vivir para mantenerse en un país ajeno -donde soñaba con triunfar- en un abrir y cerrar de ojos se convirtió en el protagonista de la producción del momento, "Like: La leyenda"’ en el canal mexicano más poderoso, Televisa.

“En México vivo hace dos años, trabajaba como modelo y para tener más dinero también vendía perfumes en una tienda, además de estudiar actuación. En un momento sentí que nada me estaba saliendo bien, pero quise demostrarle a mi familia que no me rendía. Seguí, insistiendo hasta que se me presentó la oportunidad de realizar el casting para ‘Like, la leyenda’”, recuerda Abad.

El peruano de 21 años sabía que le gustaba la actuación, pero profesionalmente nunca había demostrado su talento para esta, salvo en unos comerciales que realizó en Perú. Aun así se esmeró por convencer al productor Pedro Damián de que era el mejor para interpretar a ‘Ulises’.

“El casting duró seis meses, se presentaron miles de chicos y finalmente yo quedé elegido para uno de los protagónicos, obviamente la noticia me cambió la vida, lo que está pasando para mí es increíble. Pedro (Damián) para el papel de Ulises buscaba a alguien natural, de hecho mi personaje habla con jergas peruanas y no me han pedido neutralizar mi acento”, confiesa.

Mauricio comenta que en breve grabarán unas escenas en Japón, pero a él le gustaría que lo hagan en Perú. "Siempre les digo entre broma y verdad que deberían filmarse algunos capítulos de Like aquí. No sería raro, pues mi personaje es de Perú", cuenta.

Dicen que nadie es ‘Profeta en su tierra’ ¿Crees que eso te sucede? “Yo sé que quiero seguir creciendo y las cosas se dieron así. Mi sueño es trabajar en Hollywood o una producción de Netflix. Ser peruano en México para mí no es malo, al contrario, lo considero como un ‘jale’, porque a las chicas les llama la atención mi acento. Es verdad que siempre me preguntan por Laura Bozzo o me bromean con eso de ‘Qué pase el desgraciado’, yo solo me río, no me molesta”, declara Mauricio.

En el corazón Mauricio Abad cuenta que desde hace un tiempo está solo, su última relación la tuvo con una argentina. “En México, me enamoré y me desenamoré, por ahora solo estoy abocado a actuar”, agrega.

Finalmente, el joven actor quien en sus inicios como modelo realizó un desnudo artístico asegura que eso es algo pasado en su vida. “Ya no los haría, no hay razón”.