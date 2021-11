El k-pop o (Korean popular music), se ha convertido en uno de los mayores referentes de la indutria músical actual. Si hablamos de idols o grupos famosos que hacen honor a este género, es imposible no mencionar a BLACKPINK. Jisoo, Jennie, Lisa y Rosé han conquistado a millones de personas con sus canciones no solo en el continente Asiático, si no en diferentes partes del mundo.

Éxitos como “Ddu-Du Ddu-Du”, “Kill This Love” o “Ice Cream” han colocado a la banda dentro del top de artistas más populares e influyentes en los últimos años. La girldband ha logrado esto debido a su talento, esfuerzo y disciplina que muestran a sus fans desde su debut.

BLINK, su fanbase de las chicas de YG Entertainmen, son el gran soporte de las idols. Cada vez que BLACKPINK lanza un nuevo tema, el fandom se encarga de que la canción sea un éxito en las principales plataformas de música y tendencia global. Pero si aún no conoces mucho de ellas, aquí te contamos relevante información.

¿Cómo se llaman y cuántos años tienen las integrantes de BLACKPINK?

Son cuatro chicas las que integran el famoso grupo BLACKPINK: Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa. Sus nombres completos son Kim Ji-Soo, Kim Jennie, Roseanne Park y Lalisa Manoban.

Este año, Jisoo tiene 26 años, Jennie tiene 25 años, Rosé y Lisa tienen 24 años.

¿Cuántos fans tiene BLACKPINK en todo el mundo?

BLINK no solo encontramos en Corea del Sur, la girlband ha extanido su popularidad por todo el mundo, por lo tanto existen seguidores de muchos países. De acuerdo a la cuenta oficial que tiene BLACKPINK en Instagram, son alrededor de 43 millones de seguidores.

BLACKPINK es una agrupación muy famosa entre los fanáticos del K-Pop. (Foto: YG Entretaiment)

Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa son muy populares mundialmente pero, ¿alguna de ellas tendrá más fans que las demás? ¿cuánto seguidores tiene cada una? Aquí te lo contamos

1. LISA

Lisa de BLACKPINK cuenta con más de 66 millones de seguidoresen Instagram. La interprete de “LaLisa” y “Money”, individualemnte tiene incluso más followers que el grupo en conjunto. Lisa Manoban, bailarina y rapera de 24 años, es la artista de K-pop con más seguidores en la red social desde abril del 2019. En aquella época, alcanzó su título con 17,5 millones de fans suscritos a sus actualizaciones.

Lisa sigue dando de qué hablar con su debut en solitario. (Foto: @lalalalisa_m).

2. JENNIE

Jennie de BLACKPINK también es de las idols más populares del momento y tiene más seguidores que la cuenta del grupo. La intérprete de “SOLO” cuenta con más de 56 followers.

3. ROSÉ

Rosé de BLACKPINK tiene en su cuenta de Instagram más de 50 millones de seguidores. La intérprete de “On The Ground” también supera en cifras de followers a la cuenta del grupo.

En enero de 2021, Rosé se convirtió en la tercera persona coreana más seguida en Instagram, con más de 34 millones de seguidores. (Foto: @roses_are_rosie).

4. JISOO

Jisoo de BLACKPINK también cuenta con más de 50 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Jisoo suele compartir muchas fotos con sus admiradores a través de Instagram Stories. (Foto: @ooyaaa__ | Instagram)

