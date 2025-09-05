¿Quién es Chloe Malle? La nueva directora de Vogue, hija de un cineasta, que releva a Anna Wintour

Durante casi cuatro décadas, el nombre de Vogue América estuvo indisolublemente ligado al de Anna Wintour. Desde su llegada en 1988, la legendaria editora británica transformó la revista en un faro de influencia global dentro de la moda, pero también en una plataforma cultural capaz de dictar tendencias más allá de la pasarela. Con su característico corte de cabello, gafas oscuras y una visión implacable —retratada simbólicamente en la película “El diablo viste a la moda” (2006)—, Wintour convirtió cada portada en un acontecimiento y cada decisión editorial en una declaración de poder que hoy asume Chloe Malle.

Sin embargo, su reinado también estuvo acompañado de tensiones y controversias. Fue criticada por su devoción a la delgadez extrema, que perpetuó estándares irreales en la industria, y por incidentes como la portada de Oprah Winfrey en 2005, cuando se le sugirió perder peso para la sesión de fotos. Con todo, Wintour convirtió la polémica en parte del aura de Vogue: cada número, cada gesto y cada portada se leía como símbolo de la autoridad inapelable de su editora.

A sus 75 años, Anna Wintour cede terreno. Condé Nast anunció en junio su renuncia al cargo de editora en jefe de Vogue América, aunque mantendrá su posición como directora global de contenido en la compañía, supervisando títulos como Vanity Fair, GQ o Wired. La transición no implica su retiro absoluto: la propia Wintour declaró que no cambiará de oficina —ni de colección de cerámicas Clarice Cliff—, lo que deja en claro que seguirá marcando presencia en los pasillos de la revista, la cual encabeza ahora Chloe Malle.

‘El diablo viste a la moda’: Película que inspira a una de sus protagonistas en Anna Wintour. (Foto: Difusión)

Una heredera a la moda

Hija de la actriz Candice Bergen y del cineasta francés Louis Malle, Chloe Malle creció entre Los Ángeles y París. La muerte de su padre cuando ella tenía diez años marcó una infancia en la que el arte y la cultura estuvieron siempre presentes. Aunque su vocación inicial no se dirigía a la moda, sino a la escritura, sus pasos la fueron acercando poco a poco a la industria editorial. Comenzó cubriendo bienes raíces para el New York Observer, luego se dedicó al periodismo freelance y, en 2011, ingresó a Vogue como editora social a los 25 años. En más de una ocasión recordó que acudió a su entrevista con un “atuendo aburrido”, sin imaginar que terminaría atrapada por la maquinaria fascinante de la revista.

Desde entonces, Malle escaló posiciones hasta convertirse en editora de Vogue.com y copresentadora del pódcast The Run Through, donde entrevistó a personalidades del mundo cultural y político. Entre sus logros, se le atribuye haber asegurado la cobertura exclusiva de la boda de Naomi Biden en la Casa Blanca en 2022 y la célebre entrevista con Lauren Sánchez, pareja de Jeff Bezos.

Anna Wintour es una ejecutiva de medios británica​​ que desempeñó el cargo de jefa de redacción de Vogue desde 1988 hasta 2025 (Foto: Vogue)

A diferencia de Wintour, Chloe Malle no es percibida como una figura distante ni inaccesible. Su biografía personal y su estilo de trabajo marcan un contraste generacional: se muestra cercana en redes sociales, defiende causas progresistas y no ha dudado en posicionarse políticamente. Participó en la Marcha de las Mujeres en 2017 y, tras la reelección de Donald Trump en 2024, expresó en su pódcast su decepción por el resultado electoral, preguntándole a Jack Schlossberg —nieto de John F. Kennedy— qué le diría a quienes estaban atravesando esa desazón. Esta faceta política, heredera de la combatividad de Wintour, deja entrever que el liderazgo de Malle combinará sensibilidad cultural y compromiso social.

El reto ahora es cómo equilibrar esa identidad con la sombra aún presente de su mentora. La nueva editora no parte de cero: trabajó en todas las plataformas de la revista y conoce de primera mano la compleja estructura de Condé Nast. “Vogue ya me ha formado a mí, ahora me toca a mí formar a Vogue”, promete Malle.