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Víctor Küppers, conferencista y doctor en Humanidades, llegará a Lima el 27 de mayo del 2027 para presentar “Vivir con alegría” en Convexia, junto al Jockey Plaza
Víctor Küppers, conferencista y doctor en Humanidades, llegará a Lima el 27 de mayo del 2027 para presentar “Vivir con alegría” en Convexia, junto al Jockey Plaza
Por Ángel Navarro Quevedo

Víctor Küppers propone que el buen ánimo no debe inclinarse ante los contextos adversos. Sin embargo, el buen ánimo de Küppers no puede hacer nada contra la mala señal del tren en que se encuentra. La llamada se entrecorta y, entre las palabras que alcanzan a escucharse, el conferencista menciona: “mantener […] el buen […] ánimo”. Y la señal vuelve a interrumpirse. Cuando la conexión regresa, retoma la idea sin molestia alguna. Esa actitud es la que pondrá en primer plano el 21 de mayo del 2027 en Convexia, junto al Jockey Plaza, donde presentará su conferencia “Vivir con alegría”.

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Lucho Quequezana en los Premios Luces 2018. (Fuente: El Comercio)
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