Víctor Küppers propone que el buen ánimo no debe inclinarse ante los contextos adversos. Sin embargo, el buen ánimo de Küppers no puede hacer nada contra la mala señal del tren en que se encuentra. La llamada se entrecorta y, entre las palabras que alcanzan a escucharse, el conferencista menciona: “mantener […] el buen […] ánimo”. Y la señal vuelve a interrumpirse. Cuando la conexión regresa, retoma la idea sin molestia alguna. Esa actitud es la que pondrá en primer plano el 21 de mayo del 2027 en Convexia, junto al Jockey Plaza, donde presentará su conferencia “Vivir con alegría”.

Antes de ser una voz reconocida en Latinoamérica, Küppers fue, y sigue siendo, un lector de los expertos. “Yo no lo soy, solo traslado sus ideas”, advierte. Esas ideas, tomadas de la psicología positiva, se resumen en que los conocimientos adquiridos, la experiencia y el dominio de diferentes idiomas son importantes, pero lo que distingue a las personas grandísimas del resto es su actitud. Conferencista, formador y divulgador, ha hecho de ese tema, junto con la motivación y el optimismo, un lenguaje cercano, práctico y cargado de humor.

Víctor Küppers nació en Eindhoven (Países Bajos) en 1970 y es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y doctor en Humanidades.

La actitud no es milagrosa, reconoce, y a veces no basta. Pero sin ella, afirma, seguro que no basta. Para explicarlo recurre al fútbol, su gran afición: el resultado nunca es exigible, ni en una cancha, ni en una relación, ni en una meta comercial, porque intervienen factores que no dependen de uno. “El esfuerzo y la actitud, que son lo que depende de ti, deberían ser innegociables”, sostiene.

Su regreso, después de dos años, será además el último que haga a la ciudad de la mano de Mentes Expertas, plataforma que busca llevar a referentes de la psicología y el bienestar fuera de los libros y las redes sociales. La conferencia, que parte de preguntas sencillas como por qué perdemos tan fácil la ilusión, promete que el público salga de la sala con herramientas para aplicar desde el día siguiente.

Autor de El efecto actitud y Vivir la vida con sentido (2012), publicó también Vender como cracks en 2017. Su libro más reciente es Bondad, compasión y amabilidad para vivir con alegría.

Una cuestión de ánimo

La pregunta era inevitable en una ciudad donde diez kilómetros pueden devorarse dos horas: ¿cómo sostener un estado positivo en el tráfico? Küppers conoce ese trayecto y por eso responde con una anécdota que cuenta en todas sus conferencias desde hace dos años, sin excepción. Es, afirma, la experiencia más impactante de la última década.

Ocurrió en un hotel de Lima. Había dejado un papel junto a sus medicinas: “No tirar, por favor, que es un medicamento”. Al volver por la noche, encontró una nota debajo. “Deseo se mejore”, había escrito la mujer que hacía las habitaciones. Una persona normal, explica, lee “no tocar” y no toca, pero hay personas “estratosféricas” a las que se les ocurre escribirle a un extraño. Al día siguiente la buscó por todo el hotel. Se llamaba Irma y sonreía. “Es alguien que dignifica la humanidad”, dice.

Ha dictado conferencias para empresas como Nestlé, Volkswagen-Audi, BBVA, La Caixa y Procter & Gamble. También ha sido docente en universidades como la UB, la UAB, ESADE e IESE.

Para Küppers, ese gesto no depende del tráfico. Y aclara que mantenerse con buen ánimo en una situación así no es conformismo, sino aceptar la realidad: la alegría no llega cuando se acaban los problemas, sino cuando uno deja de pelearse con ellos y lucha por mejorar, no lo económico, sino su manera de ser. La señal vuelve a irse y el conferencista repite nuevamente la historia.

La felicidad, resalta en su discurso, ni siquiera figura en el vocabulario de la psicología positiva, pues no se puede perseguir. Aparece un día cualquiera, cuando el Barcelona marca un gol o su hijo le da una buena noticia, pero viene y se va. Lo que sí se construye es la satisfacción profunda, que otros llaman paz o serenidad. “¿Quieres sentirte bien durante cinco meses? Cómprate un coche. ¿Y toda la vida? La respuesta no está en los bienes materiales”, advierte.

El conferencista reside en Camprodon, Cataluña, y es casado y padre de dos hijos.

También hay lugar para la rabia dentro de la actitud positiva. Küppers, que da clases en la universidad, ve entre los jóvenes europeos expectativas muy bajas: una vivienda, un empleo del que se pueda vivir. Aun así, frente a la expresión limeña “ya fue”, no concede matices. “Eso sí podríamos llamarlo conformismo, una suerte de resignación ante la vida”, afirma. Existe el derecho a verse derrotado en ciertas ocasiones, admite, pero ante lo repetitivo llega un momento en que hay que levantarse. Por eso recomienda leer a Martin Luther King y a la Madre Teresa antes que a Kafka.

Antes de que el tren se interne en otro tramo sin señal, deja una última advertencia para otros conferencistas que aconsejan sonreír con la careta puesta de siete a siete. “Ver el lado positivo de la vida no significa ignorar lo malo, sino intentar cambiarlo sin que eso nos afecte”. Porque el ánimo, concluye, es el principal recurso del individuo frente a la adversidad.