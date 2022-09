El chico reality, Rafael Cardozo, protagonizó un percance hoy 19 de septiembre durante la emisión en vivo del programa Esto es guerra. Rafael Cardozo participó en un juego de preguntas y tenía como rival a Patricio Parodi. Los conductores empezaron a realizarle diferentes preguntas y todo en torno a una posible separación de Rafael y su prometida Cachaza.

El brasileño nunca imaginó las preguntas que le harían por lo que solo atinó a no responderlas. “¿Estás soltero o comprometido con una novia?”, fue la primera de las preguntas que no decidió responder.

Por su parte, Patricio Parodi también fue consultado sobre la pareja extranjera. “Se dice que Rafael Cardozo no está con Cachaza. ¿Verdadero o falso?”, fue la pregunta que Parodi respondió así: “yo no sé, yo no lo he escuchado, diría que falso”. Los conductores le indicaron que su respuesta era incorrecta.

Rafael Cardozo no quiso responder ninguna interrogante y, por lo contrario, se mostró muy incómodo con la situación por lo que luego de 3 preguntas sobre el tema, no lo pensó dos veces y abandonó el set, siendo criticado por la conductora Johanna San Miguel.

“No puede salir del estudio. Acá hay reglas y sean las que sean, nadie puede salir del estudio. Tú puedes preguntar lo que sea y yo tengo que contestar, yo no puedo dejar mi micro y me puedo ir. Es más, él puede sentarse y callarse como mucha gente lo ha hecho”, señaló San Miguel.

En medio de este percance, la cantante Michelle Soifer decidió intervenir y apoyar a su compañero brasileño señalando que está en todo su derecho de no manifestarse sobre su vida privada.

“Rafael tiene todo el derecho a irse porque es algo personal. Yo hubiese hecho lo mismo pero, honestamente, siento que él está en todo su derecho de no querer hablar de su vida privada y retirarse y hay que respetar porque no solamente es una persona involucrada sino dos”, dijo la popular Michi.

