“Estaba mentalizado en que esta sería una batalla de ocho años”, menciona con alivio el conductor peruano Ricardo Morán, quien logró que el Tribunal Constitucional ordene al Reniec la inscripción inmediata de sus hijos Catalina y Emiliano (Texas, 2009) como peruanos, tras cuatro años de lucha constante.

“Esta victoria no implica que no estemos exhaustos en todos los niveles. Fue una ardua lucha con intentos y reveces, agotadora tanto física como mentalmente. Incluso podría despojarte de la voluntad, pero afortunadamente, lo logramos”, comenta el productor de “El Gran Chef” de Latina.

El exconductor de Los Experimentores no busco marcar un precedente en temas judiciales, sino la nacionalidad de sus hijos, aunque espera que sea una base para construir una sociedad más equitativa / ALESSANDRO CURRARINO

El sábado marcó el punto culminante de un proceso que surgió tras la negativa del Reniec a otorgar la nacionalidad peruana a sus hijos debido a que no contaban con una madre, ya que nacieron a través de un vientre subrogado. “Recibí las noticias más felices de mi vida. Sentí que era el protagonista de las canciones más alegres de Palito Ortega o Jarabe de Palo”, comenta Morán, quien durante este difícil proceso llegó a considerar rendirse. “En el camino, tuve dudas y pensé en arrojar la toalla en varias ocasiones, pero afortunadamente no lo hicimos, porque ahora Catalina y Emiliano ven reconocidos sus derechos, lo que irónico porque son derechos que tienen desde que nacieron”, añade.

Durante esta incansable cruzada llena de apelaciones constantes y consultas con abogados, fue inevitable que la controversia y la polémica surgieran en un proceso que, según el también director de teatro y cine, debió haberse resuelto de manera más sencilla hace cuatro años. “Todo el ruido que se generó en torno al activismo de su padre, el origen de su nacimiento o cualquier otro motivo, no formaba parte de la acción de amparo -desmiente Morán- Lamentablemente, se mezclaron cuestiones que no guardaban relación con esta lucha”.

Además de la opinión pública y los medios de comunicación, otros problemas se añadieron a la vida personal del conductor de televisión, afectando de manera significativa su vida. “Estos años han sido difíciles para mí. Mi madre tuvo problemas de salud, tuve que cuidar a mis hijos solo, enfrenté problemas de reubicación y el crecimiento de Rayo en la Botella [productora de Morán], así como la crisis del canal debido a la coyuntura del país. Lo más significativo fue cuando me vi forzado a convertirme en un migrante”, menciona Morán.

El también guionista se quedará en Perú junto a sus dos hijos sin la necesidad de renovar la calidad de sus hijos en el país como turistas / ALESSANDRO CURRARINO

Buscando la peruanidad





Debido a que sus hijos no podían permanecer en el Perú por más de 90 días, dado que solo contaban con pasaportes estadounidenses y una permanencia limitada por su calidad de turistas, la vida del recordado conductor de “Mad Science” y jurado de “Yo Soy” cambió por completo, realizando viajes constantes entre Perú y Miami, sin tener un hogar fijo para sus hijos, una espina clavada desde el 26 de abril de 2019, año de nacimiento de los mellizos.

“Me vi obligado a mudarme y convertirme en un migrante en un lugar donde no conocía a nadie, además me gasté todos mis ahorros en un año. A veces, la gente tiene fantasías acerca de la situación económica de uno, pero ninguna economía resiste únicamente gastos -revela Morán- Esa imagen de la madre que se encierra en el baño para llorar mientras sus bebés comen, ninguna película me la tiene que contar, porque yo lo he vivido.”

La batalla legal comenzó cuando Morán regresó a Perú desde los Estados Unidos con la intención de inscribir a sus hijos en el RENIEC.

La idea de mudarse definitivamente estuvo siempre presente en sus idas y venidas del Perú, considerándola como la opción “nuclear” para poder vivir plenamente con sus hijos. “Muchos miembros de la comunidad LGBTQ que conozco consideran irse a lugares donde el entorno sea más amable. A esto se suma que mi familia encontró la única solución en convertirnos en migrantes. Pero ahora me alegra que no haya sido necesario hacerlo, y siento que mi familia y yo estamos en el lugar adecuado”, añade.

En los últimos días, los problemas de Morán parecen desvanecerse, sin resolverse por completo, pero mejorando en lo que él describe como “una racha de buenas noticias”. Esto ha transformado su actitud de confrontación en la de un optimista que no conoce las imposibilidades. “Quiero ver crecer a mis hijos y mantener la voluntad de luchar por mi país durante el resto de nuestras vidas. Ahora quiero descansar, pero aún tengo que hacer ‘El Gran Chef’”, concluye el conductor con el deseo de que esto marque un precedente en futuros casos similares.