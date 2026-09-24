Asistentes al primer concierto del cantante británico Robbie Williams expresaron su rechazo en las redes sociales pues el acceso al show que se realizó en el Arena 1 de la Costa de San Miguel no contaba con las vías adecuadas para recibir a miles personas de diveros distritos de Lima Metropolitana.

En los videos propalados en redes sociales, fanáticos se quejaron de la falta de preparación adecuada durante el ingreso y salida del recinto.

“Hoy se espera más del doble de público. Ojalá se corrija”, indicó un usuario.

Soñando con que clausuren este lugar https://t.co/1IyqUeqJHk — Arturo (@notthedroide) September 24, 2026

Para RPP, un joven identificado como Carlos, indicó al medio que, según le comentaron personal de seguridad 911, la Policía Nacional con vallas “la única bajada de seguridad”.

“Hay un montón de personas en el puente por el concierto. Si sucede algo, lo único que podrían hacer las personas es subir”, declaró.

Otros asistentes al concierto de Robbie Williams precisaron que el tránsito en la Bajada de La Paz permaneció cerrado a la altura de la avenida San Martín, extendiéndose la restricción hasta más allá del parque John Lennon, lo que generó malestar y descontento entre los transeúntes.

De acuerdo con el testimonio de un ciudadano de la zona, el paso regular de vehículos particulares quedó totalmente interrumpido en la zona de la Costa Verde, si embargo, si había circulación de combis y taxis.

Municipalidad de San Miguel cancela concierto de Robbie Williams

A través de un comunicado, la Municipalidad de San Miguel anunció la cancelación del concierto de Robbie Williams tras encontrar una serie de deficiencias (seguridad y vías) durante el espectáculo realizado ayer, miércoles 23.

La medida también incluye la clausura inmediata de Arena 1, espacio donde estaba previsto el segundo show del artista británico.