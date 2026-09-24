Asistentes al primer concierto de Robbie Williams. Foto: TikTok Eli.h
Asistentes al primer concierto de Robbie Williams. Foto: TikTok Eli.h
Por Redacción EC

Asistentes al primer concierto del cantante británico Robbie Williams expresaron su rechazo en las redes sociales pues el acceso al show que se realizó en el Arena 1 de la Costa de San Miguel no contaba con las vías adecuadas para recibir a miles personas de diveros distritos de Lima Metropolitana.

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