Roberto Etxeberria: "Para mí es un honor estar en el Perú"

Roberto Etxeberria, diseñador español que ha conquistado en corto tiempo importantes pasarelas como la de Madrid y Nueva York, se presentará esta noche en la primera fecha del LIF Week Otoño- Invierno 2015.

Etxeberria, cuyas prendas se caracterizaron por un estilo tan inusual como cómodo, es el invitado internacional de esta edición de la Semana de la Moda de Lima, que en años anteriores tuvo a figuras como Kenneth Cole y Agatha Ruiz de la Prada.

En diálogo con El Comercio, el diseñador contó que el público que asista hoy a las 9 p.m. en el Jockey Club del Perú a su desfile podrá ver un mix de la colección "Pura Piel", que presentó en la Semana de la Moda de Nueva York y que se caracteriza por un estilo envolvente.

"No me gusta crear ropa que parezca un disfraz. Es importante definir un estilo, romper esquemas, pero también armar prendas útiles, que la gente use", explicó Etxeberria, quien manifestó su entusiasmo por estar en nuestro país, un lugar que siempre tiene en cuenta pues se confiesa amante de las lanas.

"Estoy convencido de que en Lima no solo expondré mi trabajo. Creo que mi estadía me va a servir para aprender (...) Para mí es un honor estar aquí, agradezco su interés hacia la marca", dijo.

EL DATO Las entradas para el LIF Week están a la venta en Teleticket de Wong y Metro.