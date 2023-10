Roberto Moll (Lima, 1948) y Lourdes Berninzon (Lima, 1958) se conocen desde niños. Se quieren como hermanos. Comparten historias y vivencias, además de una gran pasión por la actuación. Después de 39 años de “Carmín” (y 29 de “La Noche”) vuelven a compartir roles actorales. Esta vez en “Perdóname”, la nueva apuesta televisiva de América televisión y Del barrio Producciones.

“Vuelvo a la televisión después de varios años, después de ‘Los otros libertadores’ (2021), una miniserie muy interesante en la que interpreté al general José Carratalá, el responsable de fusilar a María Parado de Bellido. El señor Hugo Coya, productor de Del Barrio, un caballero muy gentil, me llamó para ofrecerme un personaje hermoso”, detalla el experimentado actor.

Roberto Moll. (Foto: Del Barrio Producciones)

En la ficción de Canal 4, producida por Michelle Alexander y dirigida por Aldo salvini, Moll Cárdenas interpreta a Alberto, un hombre correcto y noble, dueño de la naviera Ferradas Asociados. Está casado con Victoria (Berninzon), con quien tiene dos hijos: Lara (Érika Villalobos) y Pablo (Fernando Luque).

“Después de 40 años de trabajar sin descanso, mi personaje decide dejarle su empresa a su hijo, para tener más tiempo libre para estar con su esposa y sus nietos [(Joaquín (Mikael Miyashiro) y Renata (Fernanda Miyashiro)], quienes en la vida real son los hijos de Aldo y Érika. Ellos están debutando en la televisión. Para mí ha sido una oportunidad de volcar mi amor de abuelo”, comenta el actor nacional.

“Y Victoria es una mujer con sentimientos muy puros. Es un gran apoyo para su esposo y toda su familia. Tiene grandes valores. No es ostentosa ni rimbombante. Es simple, no usa joyas ni cosas de valor. Es tranquila, cauta, sensible. Todos la adoran. Ama a su marido y siempre busca la unión familiar, sobre todo la felicidad de su familia. Y sufre demasiado cuando pierde a su hijo”, señala Berninzon Devéscovi.

Lourdes Berninzon. (Foto: Del Barrio Producciones)

La primera vez que los actores compartieron roles y fueron pareja en la ficción fue en 1985, en “Carmín”, telenovela de Panamericana Televisión producida por Luis Llosa. Moll interpretó al profesor Mariano Tovar y Berninzon a la malvada Claudia Menchelli.

“Trabajar con Roberto, quien es un actor multifacético, es un lujo. Cuando me dijeron que trabajaría con él tuve un flashback. Recordé mis inicios en la televisión, en ‘Carmín’. Él ha sido una gran escuela para mí. Ha leído y estudiado. Sabe demasiado. Es un extraordinario actor”, destaca. “Luego hicimos ‘La Noche’, donde fuimos esposos. No figuré mucho, pero Roberto tuvo un papel fuerte, determinante. Era un mafioso, un hombre oscuro. Se llamaba Alejandro Molina”, enfatiza Lourdes.

Ambos coinciden en señalar que trabajar juntos fortaleció la amistad que los une y mejoró sus competencias artísticas.

“Tenemos conversaciones muy lindas a nivel espiritual. Hablamos mucho de Dios y de la paz interior. Y cuando nos llaman a grabar esa vibra está ahí y se transmite en la pantalla”, refiere Moll. “Es un aprendizaje constante. Además de un amigo, es un maestro para mí”, subraya Berninzon.

“Perdóname” se emite de lunes a viernes a las 9:40 p.m. por América TV.

Elenco de actores

“Perdóname”, la telenovela protagonizada por Érika Villalobos y Aldo Miyashiro, cuenta con un elenco de conocidos actores peruanos, que presentan la dramática historia de una pareja que es separada por un crimen.

El actor argentino Fernando Niño (Enzo) y los actores peruanos Érika Villalobos (Lara), Javier Valdés (Eduardo), Roberto Moll (Alberto) y Lourdes Berninzon (Victoria). (Foto: Del Barrio Producciones)

Lara Ferradas (Érika Villalobos)

Mujer adinerada, hija de una familia acomodada, dueña de una empresa naviera.

Pablo Ferradas (Fernando Luque)

Hermano de Lara, es asesinado y causante de la tragedia familiar de los Ferradas.

Lito Acosta (Aldo Miyashiro)

Exboxeador, chico de barrio que se ha hecho a punta de esfuerzo.

Blass (Sebastián Monteguhirfo)

Enzo (Fernando Niño)

Esposo de Lara

Joaquín (Mikael Miyashiro)

Hijo de Lara y Lito

Renata (Fernanda Miyashiro)

Hija de Lara y Lito

Cristina (Alexandra Graña)

Mejor amiga de Lara

Eduardo (Javier Valdes)

Tío de Lara

Doctora Flores (Ximena Arrollo)

Abogada defensora de Lito Costa

Ivana (Vania Torres)

Es una boxeadora, parte del barrio de Lito

Margarita (Stephanie Orue)

Una enfermera, miembro del barrio de Lito

Fabián (Andrés Salas)

Toño (Santiago Suárez)

Leslie (Raysa Ortiz)

Sugar (Pedro Sánchez)

Hermano de Lito

Tuerquita (Gilberto Nué)

Hermano de Lito

Valentín (Raúl Ferrero)

Hermano de Lito

Samuel (Emilran Cossio)

Miembro de una pandilla

Fierro (Manuel Baca)

Miembro de una pandilla