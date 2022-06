Finalmente la entrevista entre Rodrigo González y Melissa Paredes se dio luego de varios meses de polémica en torno a la actriz de la telenovela “Ojitos Hechiceros”.

Melissa Paredes decidió concederle una entrevista a Rodrigo González y Gigi Mitre para el programa “Amor y fuego”, el cual fue transmitido en vivo y en directo por Willax TV.

Rodrigo González y Melissa Paredes se dijeron de todo pero uno de los momentos más tensos fue cuando el popular Peluchín increpó y le recordó sus cirugías a la ex pareja del Gato Cuba.

Como se sabe, hace unos días Melissa Paredes tildó de “mostra”, por lo que Rodrigo González le recordó a la actriz su pasado sin cirugías: “Qué pasa con Magaly a la que llamaste ‘mostra’ y parece que te has olvidado que no naciste como te vemos ahora”.

Por su parte, Melissa Paredes señaló que ella no se considera bonita y que por eso se realizó varias cirugías e intervenciones.

“No es que me haya olvidado, es más ayer me lo preguntaron ellos y les dije que no me consideraba bonita sino no me hubiera arreglado y hecho cosas. Además, me sigo arreglando”, señaló en otro momento.

Melissa Paredes también crítico a Magaly por ofenderla y denigrarla como mujer. En ese momento, Rodrigo González le puso el ‘parche’ a Melissa diciéndole: “ella no te ha denigrado como mujer, eso te lo has hecho tú sola, despacito y con buena letra”.