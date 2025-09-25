En la búsqueda de consolidar el talento nacional, School of Rock celebra un nuevo logro en Perú con la inauguración de una nueva sede en Miraflores. De esta manera, la institución se mantiene como una de las más destacadas de Latinoamérica y sigue apostando por el mercado nacional.

Este nuevo local mantiene el enfoque integral que caracteriza a la franquicia: una formación que impulsa el crecimiento técnico, emocional y comunitario de sus estudiantes.

Uno de los sellos distintivos de la propuesta educativa es la diversidad: los programas están abiertos a personas desde los 4 años hasta adultos de cualquier edad, sin importar el nivel o la experiencia previa. Desde sus primeras clases, los estudiantes se preparan para presentarse en escenarios reales.

“Con la apertura de nuestra sede en Miraflores queremos seguir inspirando a más personas a través de nuestra metodología, donde la música es el motor del aprendizaje y la transformación personal”, señaló Joseline Frayssinet, socia de School of Rock Miraflores.

Cabe resaltar que School of Rock destaca porque varios de sus estudiantes han representado al Perú en escenarios internacionales como Summerfest y el Winter Music Festival en Estados Unidos.

“Nuestro mayor orgullo es ver cómo cada estudiante crece no solo como músico, sino también como persona. Para nosotros, la enseñanza va mucho más allá de las partituras: es acompañar, inspirar y celebrar juntos cada logro hasta llegar al escenario”, agregó Frayssinet.