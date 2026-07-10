Un helicóptero sobrevuela la Estatua de la Libertad mientras un hombre cuelga de él suspendido a decenas de metros de altura. No hay dobles, efectos especiales ni una pantalla de cine de por medio. El público contiene la respiración mientras observa cómo desafía al vacío con una sonrisa dibujada en el rostro. Esa escena, que podría pertenecer a una película de acción, ocurrió de verdad y tuvo como protagonista a Bello Nock, uno de los artistas circenses más reconocidos del mundo, quien en los próximos días llegará al Perú como una de las figuras estelares del Festival Internacional de Circo Pulso 2026.

Aunque esa hazaña es una de las imágenes más recordadas de su carrera, está lejos de ser la única. Ha descendido en rápel desde el Madison Square Garden, obtuvo el récord Guinness por la caminata más larga sobre una cuerda floja sin apoyo, suma 16 marcas en el famoso libro de los récords y fue distinguido con el Payaso de Oro del Festival Internacional de Circo de Montecarlo.

Bello Nock pertenece a la séptima generación de una histórica dinastía circense. Comenzó a actuar a los tres años y hoy es considerado una de las figuras más importantes del circo contemporáneo. / Kurt Heinecke

Sin embargo, Bello Nock nunca ha querido que su historia se resuma en una lista de hazañas. Detrás del hombre que desafía la gravedad hay un artista convencido de que el verdadero riesgo consiste en reinventar un personaje tan antiguo como el payaso. “Yo soy una contradicción. La mayoría de los comediantes no asumen riesgos y la mayoría de los especialistas en actos extremos no quieren que la gente se ría de ellos. Yo hago ambas cosas”, afirma durante una conversación con El Comercio. “O un Charlie Chaplin mezclado con Evel Knievel”, agrega.

Esa manera de entender el espectáculo tiene raíces profundas. Nock nació en Sarasota, Florida, pero pertenece a la séptima generación de una de las dinastías circenses más importantes del mundo: la familia que fundó el célebre Circo Nock de Suiza en el siglo XVIII. Comenzó a actuar cuando apenas tenía tres años y creció entre carpas, trapecios y caravanas. Sin embargo, lejos de conformarse con el legado familiar, decidió construir un camino propio. Su apuesta consistió en romper con la imagen tradicional del clown y convertirlo en un personaje capaz de hacer reír mientras desafía la muerte.

Su propuesta artística combina humor, acrobacia y riesgo extremo. Sobre la Rueda de la Muerte, uno de los aparatos más peligrosos del circo, alterna momentos de comedia con maniobras de alto impacto.

Un payaso diferente

Durante años observó el trabajo de grandes comediantes y temerarios, pero encontraba que ambas disciplinas caminaban por separado. Fue entonces cuando imaginó un personaje diferente. Así nació un estilo que lo convertiría en una referencia del circo contemporáneo: un artista vestido con elegancia, capaz de provocar carcajadas un segundo antes de dejar al público en absoluto silencio al ejecutar uno de los números más peligrosos del espectáculo.

Para Bello Nock, esa evolución no responde únicamente a una inquietud artística, sino también a una necesidad. El circo moderno compite todos los días con las plataformas de streaming, los videojuegos, las redes sociales y las grandes producciones cinematográficas. “La única garantía es el cambio. Hay que cambiar constantemente, adaptarse a las nuevas audiencias y lograr que la gente deje el teléfono para mirar el espectáculo”, sostiene. Esa filosofía lo llevó a renovar permanentemente sus rutinas sin abandonar la esencia del circo.

Pero su mayor desafío nunca ha sido sorprender con una acrobacia imposible. Su verdadera meta ocurre cuando termina la función y una familia completa regresa a casa comentando lo que acaba de vivir. “Mi objetivo es que cuatro generaciones puedan reírse del mismo chiste”, explica. Para él, el circo sigue siendo el único espectáculo donde niños, adolescentes, padres y abuelos pueden emocionarse al mismo tiempo. “Cuatro generaciones pueden tener un mismo recuerdo alegre para toda la vida. No existe otro entretenimiento que consiga eso”, dice convencido.

Con 16 récords Guinness, Bello Nock ha protagonizado algunas de las hazañas más espectaculares del circo moderno, entre ellas colgarse de un helicóptero sobre la Estatua de la Libertad y descender en rápel desde el Madison Square Garden.

El riesgo como lenguaje

Su carrera está llena de escenas que parecen desafiar cualquier lógica. Ha caminado sobre el alambre a alturas extremas, protagonizado actos en la temida Rueda de la Muerte, descendido desde edificios emblemáticos y acumulado 16 récords Guinness. Sin embargo, asegura que el riesgo nunca ha sido un fin en sí mismo. “La gente quiere verte muy cerca del peligro, muy cerca de lastimarte, pero no quiere que realmente te ocurra algo”. En ese delicado equilibrio entre la tensión y la risa encontró un lenguaje propio que pocos artistas han conseguido dominar. No se trata de desafiar a la muerte por espectáculo, sino de transformar el miedo en asombro y el asombro en una experiencia compartida.

Esa misma visión explica su entusiasmo por visitar el Perú como invitado estelar de Pulso 2026. El artista recuerda con especial cariño los años que pasó trabajando en el Circo Atayde, en México, donde fortaleció el vínculo que mantiene hasta hoy con el público latinoamericano. Habla español con ciertos tonos del inglés, disfruta de la gastronomía y la cultura de la región, y confiesa sentir curiosidad por la cultura circense peruana.

Después de miles de funciones, decenas de premios y una vida entera caminando al borde del peligro, Bello Nock insiste en que los récords son apenas una parte de su historia. Padre de seis hijos —tres biológicos y tres adoptivos— y abuelo, asegura que su propia experiencia familiar terminó por darle un sentido más profundo a su trabajo. Tal vez por eso, cuando el público lo vea aparecer bajo la carpa de Pulso 2026, no estará únicamente frente a un hombre que colgó de un helicóptero sobre la Estatua de la Libertad. Estará frente a un artista que convirtió el peligro en una forma de hacer reír y que, después de toda una vida desafiando la gravedad, sigue creyendo que el mayor acto de magia ocurre cuando se mantiene los pies sobre la tierra.