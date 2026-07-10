00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Del 10 al 13 de julio, el Festival Internacional de Circo Pulso 2026 reunirá en la Explanada Olguín a más de 100 artistas de 20 países, quienes competirán por el Pulso de Oro, uno de los principales reconocimientos de las artes circenses en la región.
Del 10 al 13 de julio, el Festival Internacional de Circo Pulso 2026 reunirá en la Explanada Olguín a más de 100 artistas de 20 países, quienes competirán por el Pulso de Oro, uno de los principales reconocimientos de las artes circenses en la región.
Por Ángel Navarro Quevedo

Un helicóptero sobrevuela la Estatua de la Libertad mientras un hombre cuelga de él suspendido a decenas de metros de altura. No hay dobles, efectos especiales ni una pantalla de cine de por medio. El público contiene la respiración mientras observa cómo desafía al vacío con una sonrisa dibujada en el rostro. Esa escena, que podría pertenecer a una película de acción, ocurrió de verdad y tuvo como protagonista a Bello Nock, uno de los artistas circenses más reconocidos del mundo, quien en los próximos días llegará al Perú como una de las figuras estelares del Festival Internacional de Circo Pulso 2026.

VIDEO RECOMENDADO

¿Qué hay en la mente de un diseñador de vestuario de circo? La peruana detrás de los trajes La Tarumba comparte su experiencia trayendo a la vida coloridos personajes que bien podrían habitar en un mundo mágico más allá de lo real. Además, Fernando Zevallos comparte la esencia que impulsa su nuevo espectáculo: "Eterno".
TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.