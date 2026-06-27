Por Ángel Navarro Quevedo

¿Qué puede distraer a Plácido Domingo en plena rutina de un ensayo? La respuesta llegó en Lima cuando recibió la partitura de “Atahualpa”, una ópera que también había sido presentada como posible título inaugural del Gran Teatro Nacional. Al terminar de leerla, Domingo sentenció: “Hay que hacerla”. Y aunque el proyecto no pudo llevarse a cabo, aquella obra de Carlo Enrico Pasta vuelve ahora a escena en el Teatro Municipal de Lima el 3, 5 y 8 de julio.

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