Sebastián Monteghirfo: “Misterio fue el Robin Hood de su época”

Por: Samantha Aguilar



“Soy hincha de la U, pero no tan extremista como 'Misterio'”, dice Sebastián Monteghirfo quien este jueves en el teatro La Plaza estrena la obra "Un Misterio, una pasión", inspirada en el barrista de Universitario de Deportes, Percy Rodríguez, y a quien el actor tiene el reto de personificar.

“A los 14 años de edad me tiraba la pera del colegio, con mi mejor amigo nos íbamos al estadio a ver los partidos de la Copa Libertadores. Jugábamos a ser 'Misterio' y 'Rukeli', nos ubicábamos en la trinchera norte, ahí cantábamos y gritábamos, la gente miraba raro a esos dos chibolos blanquitos. Ahora de grande me pagan por eso”, recuerda.

Cuenta Sebastián que la preparación para interpretar a ‘Misterio’ ha sido intensa. “Vengo ensayando tres meses, entrenando en el gimnasio e investigando más de la vida de Percy, he podido conocer a sus amigos que me han contado anécdotas y llevado a lugares donde él tuvo enfrentamientos. Si tuviera que decir qué es lo que más me sorprendió de su vida, diría que fue la forma en que acabó con ella misma”, comenta.

¿Héroe o lacra? “Fue un apasionado, no tuvo miedo, sí errores y defectos como todos. Fue valiente, generoso, bueno y con una inteligencia alucinante. No lo veo como una lacra. La pasión la que vivió fue desbordante. Coincido con mucha gente que dicen que era el 'Robin Hood' de su época”, agrega.

Sebastián reconoce que la valla que le ha dejado Pietro Sibille- quien interpretó hace algunos años a ‘Misterio’ en la televisión- es muy alta. También confiesa que Sibille cuando se enteró de la noticia lo felicitó.

“Me abrazó y besó, me dijo que en esta época no veía a otro actor haciendo ese papel, que no dudaba en que lo haría bien, sumándole al miedo que tenía, con su comentario me tiró una mochila más de presión. El trabajo que él hizo fue extraordinario y ese es uno de mis más grandes miedos, que relacionen mi interpretación de ‘Misterio’ con la de Pietro”

Dato: "Un Misterio, una pasión'" escrita por Aldo Miyashiro y dirigida por Juan Carlos Fisher se estrena el jueves 20 de setiembre en el Teatro La Plaza de Larcomar.