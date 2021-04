Conforme a los criterios de Saber más

Tres son las mujeres que rodean a Jesús en la cruz en el imponente políptico “Los siete dolores de María” (1496) de Durero. En cambio, aparecen únicamente dos en otra pintura como “Cristo y las dos Marías” de William Holman Hunt, fechada en 1847. Y solo una mujer es la protagonista de “La Piedad”, ya sea en la icónica escultura de Miguel o en las tantas versiones existentes de este tema.

¿Cuántas son, entonces, las mujeres que estuvieron cerca de Cristo durante su pasión? La diversidad de representaciones en el arte, como las que hemos mencionado, no es más que un reflejo del poco consenso que existe para definirlo. Los propios evangelios son a veces vagos y contradictorios: “Estaban allí muchas mujeres mirando lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole”, se lee en Mateo 27:55, aunque en el versículo siguiente se destaca a tres: “María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo”.

La noción de las Tres Marías es la que se utiliza para agrupar a ese conjunto variable de personajes femeninos en torno al hijo de Dios; pero incluso en esa terna hay contradicciones. Entran y salen del grupo, según sea la fuente, María Magdalena, María Salomé, María de Cleofás y, por supuesto, la propia María madre de Jesús.

Como bien señaló en varias oportunidades el teólogo belga Edward Schillebeeckx, autor junto a Catharina Halkes del libro “María: ayer, hoy y mañana”, los evangelios del Nuevo Testamento, al ser un testimonio de fe y de creencia, difícilmente pueden ser analizados como documentos históricos para reconstruir de forma fiel la vida de Jesús.

Izq.: “Woman in the World of Jesus” ( 1978 ), de Evelyn y Frank Stagg, analiza el papel de las mujeres que convivieron con Jesús. Der.: "Noli me tangere" (1512), pintura de Tiziano que retrata a Jesús y a María Magdalena.

MÚLTIPLES MIRADAS

Pese a lo dicho, las figuras femeninas en torno a Jesús han motivado innumerables estudios, sobre todo laicos, e incluso desde perspectivas de género, sobre cómo han sido representadas a través de la historia del cristianismo. Y aparte de la ubicua Virgen María, es María Magdalena quien más ha conseguido resaltar por su figura enigmática y controversial.

El arrepentimiento y la penitencia son algunos de los rasgos más atribuidos al personaje, pero también un signo feminista que, con el avance de los siglos, la Iglesia Católica se habría encargado más bien de obviar o relegar. Todas esas características han convertido a Magdalena en un personaje predilecto no solo para las artes plásticas, sino para la literatura y el cine, donde abundan sus caracterizaciones.

En el libro “Women in the World of Jesus”, de los esposos Evelyn y Frank Stagg, que profundiza en el papel de las mujeres que convivieron con Jesús, se anota por ejemplo los agudos contrastes entre diversos fragmentos de la Biblia, o en particular del Nuevo Testamento. En la Epístola a los Gálatas, por ejemplo, San Pablo señala que “Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gal 3:28).

En un tono bastante diferente al de la igualdad entre hombres y mujeres frente a Cristo, en la Primera Epístola a los Corintios –curiosamente también acredita a Pablo de Tarso o San Pablo– se dice: “Vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos; porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación” (1 Co 14:34-35).

OTRAS VERSIONES

El proceso de segregación –por decirlo de alguna manera– de las mujeres dentro del cristianismo se puede rastrear también en el Evangelio de Santo Tomás, hoy considerado no canónico o directamente apócrifo, pero que para varios especialistas es un texto fundamental para entender el cristianismo primitivo.

Allí hay pasajes tan fuertes como este: “Simón Pedro les dijo: ‘¡Que se aleje María de nosotros!, pues las mujeres no son dignas de la vida’. Dijo Jesús: ‘Mira, yo me encargaré de hacerla macho, de manera que también ella se convierta en un espíritu viviente, idéntico a vosotros los hombres: pues toda mujer que se haga varón, entrará en el reino del cielo’.” (114:1-3).

Los evangelios también difieren en otro episodio clave de la vida de Jesús, como es la resurrección. En tres de ellos –Mateo, Marcos y Juan–, es María Magdalena la primera persona a la que se aparece Jesús para decirle que ha regresado de la muerte (en el Evangelio de Mateo, Magdalena aparece acompañada de “otra María”). En el Evangelio según San Lucas, en tanto, se menciona a varias mujeres.

Sobra entonces la pregunta: ¿cómo es que, jugando un rol central en momentos trascendentales como la crucifixión, la sepultura o la resurrección, las mujeres fueron relegadas en la estructura del cristianismo y, por ende, en su representación? Quizás aún estemos a tiempo de reivindicar sus figuras.

SEPA MÁS

Santa Verónica: la mujer que capturó el rostro de Cristo

Durante el Vía Crucis, se dice que una mujer, conocida luego como Santa Verónica, le tendió a Jesús un velo para limpiarle el sudor y la sangre que le cubrían la cara. Milagrosamente, el rostro de Cristo quedó impreso en la tela.

La escena no se incluye en ninguno de los cuatro Evangelios canónicos, sino en el de Nicodeno; sin embargo, ha trascendido fuertemente en la tradición cristiana.

Sus representaciones en el arte son numerosas, incluidas pinturas de El Bosco y El Greco. En la imagen presentamos la obra “Santa Verónica” (circa 1435-1491 ), de Martin Schongauer.

Izq.: “Santa Verónica” (circa 1435-1491), de Martin Schongauer. Der.: "Santa Verónica con el velo" (circa 1655-1660), de Mattia Preti.