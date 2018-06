Fran Drescher revela la oscura verdad detrás de la esbelta figura de "La Nana"

La vida de las estrellas no es tan perfecta como aparenta. Fran Drescher, quien fuera una de las figuras más populares de los noventa por la serie "La Nana", contó que aquella década fue una de las más duras de su existencia y que, debido a ello, lucía aquella menuda figura que se convirtió en característica de su personaje.

Con 60 años, la actriz Fran Drescher confesó que su delgada apariencia en la recordada serie se debía a un fuerte estrés postraumático tras una desagradable experiencia.

La actriz reveló que fue violada y amenazada con un arma de fuego en 1985 cuando invadieron su casa. Durante un debate en Nueva York, Fran Drescher confesó que ese pasaje de su vida le generó un trastorno que la llevó a perder peso.

"Fui víctima de un crimen violento unos años antes de 'La Nana', y realmente no había lidiado con eso. Tuve que lidiar con eso una vez que me hice famosa y salió a la luz, ¡Gracias a Dios que estaba en terapia! Honestamente, me encantaba ir a trabajar y ser Fran Fine, porque era más divertida, liviana, y mi vida era un desastre. Creo que eso fue parte de por qué estaba tan delgada", contó la actriz.

"Cuando vendí el programa (1993), pesaba 64 kilos, y cuando estábamos en la quinta temporada, pesaba, quizá, 49 kilos. Estaba quemando la vela en ambos extremos", agregó.

Actualmente, la actriz resalta que ha recuperado un peso saludable tras vencer un cáncer de útero. Según Fran Descher, es importante “honrar” su cuerpo y dijo que no extraña su antigua figura.

¿REGRESA "LA NANA"?

Con respecto a los rumores que señalaban un posible regreso de la serie a la televisión, Fran Descher precisó que "no es verdad". Sin embargo, confirmó que, junto al creador de 'The Nanny', están trabajando un proyecto "muy emocionante", y que los fanáticos de la serie de los noventa "estarán felices cuando lo anuncie".