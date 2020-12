Shakira es pura risa en el zoom. Parece relajada, fresca. No se le ve rubia, sino más bien castaña. Viste una casaca de cuero negro con aplicaciones doradas. El maquillaje es cálido. Viene cuidadosamente producida, sí. Detrás de ella logran verse dos botellas del perfume con silueta de mujer que acaba de lanzar: Dance Midnight, motivo por el que ha convocado a la prensa latinoamericana una tarde de noviembre. Va a hablar de la fragancia y de todo lo que le remite en la vida el sentido del olfato, pero también de lo que ha sido la pandemia a nivel personal y, claro, de su carrera.

Ahora mismo, por ejemplo, no puede salir de su casa en Barcelona más allá de las 10 de la noche ni cruzar los límites de su distrito los fines de semana. Las restricciones se han endurecido en España como consecuencia de la segunda ola de COVID-19 que flagela Europa. Así que le toca estar tranquila allí, teletrabajando como todo el planeta, mientras ayuda a sus hijos Milan (7) y Sasha (5) con las clases virtuales; o a su compañero de vida, el futbolista del Barcelona Gerard Piqué, a poner en el cesto de la ropa sucia las camisetas que trae sudadas de los entrenamientos. “Vieron que ahora ellos ya no se bañan en el estadio, sino que se vienen directo para la casa...”. En todo caso, la multigaladornada artista colombiana trata de ver el asunto de forma positiva. Tiene claro que los días desafiantes son temporales. Que la gente volverá a cantar y bailar como antes. A celebrar sin miedo.

“Este año que ha tocado vivir, tan surrealista y difícil, nos ha obligado a adaptarnos. Yo, por lo pronto, he reorganizado mis prioridades, he recordado lo mucho que quiero y extraño a mis amigos, a mis padres, a quienes no veo hace meses. En momentos así todos miramos un poquito hacia adentro y este ejercicio puede ayudarnos a entendernos un poco más a nosotros mismos y a los demás”, cuenta guardando un poco la sonrisa.

Luego la vuelve a mostrar cuando describe los pasatiempos a los que se ha entregado durante estos meses, varios inducidos por sus mismos chicos. “Durante muchos meses no pudimos salir. Cuando ya se autorizó, lo que queríamos era aire libre. La verdad es que siempre he sido muy casera, no tengo una vida social muy activa, no soy de ir a restaurantes, por lo que en ese sentido no me impactó mucho todo esto... pero sí, empecé con el patinete y el surf. Me la paso tan bien en el mar...”. Así, le preguntamos pronto qué música es la que ha estado oyendo este año: “En la pandemia he descubierto mucho la música pop actual, como la de Billie Eilish. Oh, y a Justin Bieber. Me gusta mucho lo que hace y me he vuelto una belieber total. En verdad, escucho mucho lo que mis hijos me traen de la calle. Además, disfruto yo al enseñarles a ellos los clásicos del rock, del jazz, de la música clásica. Con Milan, sobre todo, que es más rockero que Sa-sha. Poder compartir y hablar con mi hijo de siete años sobre Jimi Hendrix o John Lennon es brutal”.

Algo huele bien

Si de proyectos profesionales se trata, es la salida al mercado de su último perfume algo que la tiene muy entusiasmada. “Mi intención ha sido que este refleje actitud. Es una fragancia nocturna, terrenal, muy femenina, sensual y eso lo he querido mostrar hasta en la forma de la botella. Todo es un homenaje a nuestra condición de mujeres”, indica la cantante de 43 años, quien intervino en todo el proceso de concepción del producto, es decir, la elección del nombre, el trabajo con los maestros perfumeros en la exploración de elementos y combinaciones y más.

Shakira detalla que su interés de incursionar en el negocio de la perfumería –no es la primera vez que lo hace– tiene que ver con el gusto que le produce evocar las vivencias de las personas. En su caso, por ejemplo, cuando piensa en Barranquilla, a la mente se le viene el olor a la sal del mar, al mango y a los frutos tropicales. Pero cuando se concentra en Barcelona, el aroma que llega a su recuerdo es el de sus hijos recién nacidos. Mientras lo explica, se emociona: “Ellos nacieron aquí y jamás voy a olvidar el olor que despedían cuando entraba a sus habitaciones de bebes. Bueno, ya después empiezan a crecer y huelen a sudor [ríe]... pero si pudiera embotellar un aroma, ese sería, el de mis niños pequeños”.

En cuanto al aspecto musical de su carrera, la artista subraya su decisión de continuar incursionando en cuanto género le provoque. También preparándose para que no decaiga el gran nivel de performance que tiene sobre los escenarios, esta última una premisa incuestionable si tan solo se rememora su última gran presentación en el medio tiempo del Super Bowl en febrero de este año, en la cual estuvo acompañada de la no menos célebre Jennifer López.

¿Y cómo enfrenta uno una tarea de semejante tamaño?, se le pregunta. “Con poco sueño, mucho estrés, intensidad y un gran equipo de gente que esté dispuesto a empujar el carro. La preparación para el show del Super Bowl la recuerdo como una de las más intensas de toda mi carrera. Meses de meses de ensayos para siete u ocho minutos... Pero creo que valió la pena porque Jennifer y yo tuvimos la gran oportunidad de representar a las minorías”, dice. No está alejada de la coyuntura política tampoco. Hace algunas semanas publicó una carta contra Donald Trump. Su origen migrante y latino lo coloca por encima de todo. //

