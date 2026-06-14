Por Leslie A. Galván

Mucho antes de cantar ritmos suaves, como el jazz y el R&B, Emma Cadenas ya era parte del soundtrack de otra Lima. Tuvo su primera aventura artística en los años ochenta, cuando formó una banda de rock con sus amigos. La segunda experiencia vino con el título de ministra de música en una iglesia. Luego, dobló hacia otra dirección, una más académica. En 1999, se formó en la universidad como teóloga, y más adelante aprendió en las redacciones de periodismo de forma autodidacta para, años después, finalmente obtener un posgrado en diversidad y género en el extranjero. “Suelo presentarme como cantautora, poeta y escritora trans peruana… También periodista, teóloga y docente”, dice a este Diario.

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