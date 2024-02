Aunque el proyecto liderado por Wendy Ramos, “Bola Roja”, acabó en 2016, la actriz peruana aún lleva el clown en su sangre, además de una interminable curiosidad que la lleva a estudiar constantemente nuevas cosas, aprendiendo lecciones que van más allá de los escenarios y ayudan a su público a reencontrarse y poder ver las cosas desde otro punto de vista.

“Esto es ver lo que se encuentra dentro de cada uno de nosotros, una experiencia sanadora que nos ayuda a aceptar lo que nos pasó y nos pasa. Esta conferencia viene al rescate del drama que nos hacemos todos los días, de las pocas ganas de hacer cosas. El clown puede ser ese motor de fuerza que nos ayude a continuar y yo siempre siento que llevo la nariz del clown puesta”, comenta Ramos en una entrevista con El Comercio.

​En el 2001 Ramos creó "Bolaroja", iniciando así un nuevo camino que integraba el clown a una corriente de transformación social mayor, llevando alegría a hospitales.

Conocida por su multifacética trayectoria como comunicadora, actriz, conferencista y escritora, reconocida por su papel de Wendy en el programa “Pataclaun”, prepara una nueva conferencia el 2 y 3 de marzo en el Gran Teatro Nacional, “Clown al rescate”, una conferencia que fusiona sus conocimientos para transformar la percepción de la vida y los retos que esta presenta a través de la reflexión.

“La época de pandemia ha hecho más evidentes los temas de conectar con uno mismo, ahora hablamos más del tema y es algo bueno. Yo sufría de ataques de pánico y me sentía sola porque pensé que a nadie más le pasaba, pero hablando con la gente de mi entorno me di cuenta de que a muchos les pasaba lo mismo, solo que nadie lo mencionaba, era un tabú”, menciona Ramos.

El año pasado Wendy Ramos presentó en el Gran Teatro Nacional su conferencia "Amar lo que haces" donde habló sobre la rutina, los miedos, la creatividad y las distintas maneras de vencer esos obstáculos que impiden alcanzar metas

Clown para sanar

La intención de Ramos por ayudar a las personas a través de su trabajo nació al comenzar a sanar a través de los talleres a los cuales recurría, misma experiencia que vio reflejada al dar charlas que no estaban relacionadas con buscar formas de mejorar la vida del público que, luego de escucharla, le respondía agradeciéndole por contribuir a su mejora personal.

“Cuando hice mi libro, recibí los mismos comentarios. Empecé a seguir el porqué de esta respuesta del público y a buscar referentes, porque no soy psicóloga ni terapeuta, pero de alguna forma, por la forma en que cuento las cosas, parece que ayudo a otras personas y eso me satisface completamente”, explica Ramos.

La última conferencia que realizó, “Amar lo que haces”, enfocada más al ámbito laboral, también consiguió una respuesta inesperada, la cual logró que mil trecientas personas en el Gran Teatro Nacional bailaran junto a ella al acabar el show, una escena que Ramos espera que se repita en esta nueva presentación.

"Clown al Rescate" es una conferencia de 90 minutos, en donde Ramos contará todo lo que el clown hizo por ella en su vida personal y su trabajo.

Para “Clown al rescate”, la actriz hablará, entre otras cosas, sobre temas relacionados con la pérdida, el miedo al error y a no salir de la zona de confort, sino ampliarla para no volver a donde uno estuvo antes. Esta es uno de los mayores motivos por los cuales Ramos se encuentra en constante aprendizaje.

“Hago muchas cosas por el miedo a ver qué pasa si no me llaman, porque si no me llaman, ¿de qué vivo? Cuando me convertí en actriz y dejé mi trabajito horroroso que no me gustaba, pero que sí me daba de comer, tuve miedo. Ese vértigo de pensar que si algo sale mal tengo que volver a donde estuve, no lo quiero volver a sentir, por eso ahora estudio lo que tengo que estudiar y voy hacia donde me gusta ir”, cuenta.

Ahora nuevamente se encuentra ampliando su zona de confort, aprendiendo italiano, cómo realizar corazones con madera y sobre la meditación, elementos que enriquecen esta nueva conferencia a la que día a día Ramos añade un elemento más para conectar de una manera más profunda con el público. “El internet ayuda mucho a encontrar diversas clases sobre cosas que uno quiere saber, de esa manera no depositamos nuestras esperanzas en una sola cosa”, concluye.