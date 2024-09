El popular ‘chico de los signos’ nunca pensó que encontraría este éxito, hoy cada video suyo es un boom pero como cuenta en exclusiva para este diario, sabía que algo buscaba y que lo iba a encontrar en algún punto. “Desde que salí del colegio sabía que quería ser actor y ya estudiando teatro, me di cuenta que quería ser comediante, porque me gusta hacer reír y tengo más herramientas para hacer reír que para otra cosa”, menciona.

Pero la vida no fue tan divertida como en una comedia para Fede, ya que lograr el éxito en su carrera costó varios años. Según cuenta, él probó en diferentes lugares y con diferentes herramientas de la comedia, hizo impro, escribió sketches. “Me sentía volátil, muy poco seguro, poco conforme incluso triste, no tenía ambiciones de ser multimillonario, solo quería estar feliz y tranquilo, vivir bien”, explica a este diario.

En la búsqueda de este objetivo, viajó a México, es allí donde hace un casting para el conocido conductor Adal Ramones y queda en el programa de televisión STANDparados. Con ello, encuentra un primer camino en su vida pero ahora debía hacerse conocido para poder llenar un lugar. Eso fue solo el inicio de su gran historia.

“Típico de Virgo”

El primer acercamiento a las redes sociales para Fede fue haciendo contenido sobre sus perros, y si bien fue bien aceptado en el arranque, con el tiempo, él sentía que esa temática no iba a tener mucho futuro, así que lo dejó en búsqueda de algo más. “Si ves mis videos alrededor del 2017- 2019, verás que estoy probando cosas, hasta que recibo un gran mensaje y tomo la mejor decisión de mi vida, creo yo”, cuenta entre risas.

Tras cortar el contenido sobre perros, una astróloga le escribe a Fede por Instagram para hacerle una entrevista ya que buscaba conversar con comediantes de distintos signos. “Yo siendo escéptico de la astrología, le dije: no creo en los signos y su respuesta fue: típico de Virgo. Eso me hizo reír y sin duda me llevó a no cerrarme, a aceptar la entrevista”, comenta.

Durante aquella entrevista, Fede se divirtió tanto que les pidió ayuda a las astrólogas para hacer un video sobre los signos del zodiaco. Con harta curiosidad, la mente abierta, sin juzgar y sin pensar mucho, esa decisión lo llevó a lo que hoy tiene.

Fede contó que nunca pensó que los signos zodiacales serían hoy parte del show, pero sin duda cree que era lo que estaba buscando. “La reacción de la gente ante cada video que subo es como si hubiese encontrado la fórmula de la Coca- Cola o del McDonald ‘s, la gente se vuelve loca ante algo que todavía considero muy chiquito ”, explica.

La magia de los signos

En los últimos años, la creencia por los signos zodiacales se incrementó, ya es normal que en alguna reunión social se pregunte: ¿cuál es tu signo, tu ascendente, tu luna?

Fede cree que ante el poco pensamiento mágico que tenemos en estos días, los signos zodiacales hacen que esto sea devuelto, junto con un pensamiento de juego y de la futurología. “Siento también que no es que no haya gustado o interesado antes, es que no había dónde consumir ese contenido y al exhibirlo, se puso de moda”, narra.

Comenta también que su humor es más simple, él juega no con la astrología sino con los estereotipos que se les ha dado a cada signo zodiacal. “A mí me divierte la astrología pero yo creo que a la gente que le gusta la astrología viene conmigo a buscar algo más liviano, algo más relajado, a burlarse del sentimentalismo de Piscis o de la intensidad de Escorpio”, dice entre risas.

La vida de Fede sin los signos

Fede cree que si no hubiese encontrado los signos, con algo más hubiese encontrado pero al mismo tiempo sabe que como todo, en algún punto se acabará.

“Creo que el futuro de mi época con los signos lo determinará mi creatividad y mi relación con la gente, yo sigo haciendo este contenido porque nadie más lo hace, así que todavía el ciclo va a durar un poco, pero sí debo probar cosas nuevas y lo haré en los lugares en los que vengo recurriendo más, más cerca de casa, más cerca de Buenos Aires. La idea es no aburrir a la gente”, finaliza.